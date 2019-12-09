Eurostat: Эстония занимает третье место в ЕС по расходам жителей на питание

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Траты домохозяйств Эстонии на еду и безалкогольные напитки в прошлом году составили 19,6%. Больше жителей Эстонии на продукты в процентном соотношении тратили только жители Румынии (27,8% от общих расходов) и Литвы (20,9%), пишет rus.err.ee.

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Меньше всего в процентном соотношении на еду и безалкогольные напитки в 2018 году тратили домохозяйства Великобритании (7,8%), Ирландии (8,7%), Люксембурга (9,1%), Австрии (9,7%) и Германии (10,8%).

В среднем по ЕС расходы домохозяйств на еду и безалкогольные напитки составляли 12,1% от общих затрат.