Раазуке: люди даже не представляют, насколько детально их сделки изучаются

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Председатель банка Luminor Эркки Раазуке обратил внимание на то, что банковское дело в Эстонии сместилось с банковской тайны к детальнейшему изучению счёта клиента.

«Если раньше теллера увольняли за то, что он без разрешения посмотрел счёт клиента, то теперь преступлением является то, что ты не прочесал счёт клиента вдоль и поперёк», - сказал председатель правления банка Luminor Эркки Раазуке на банковском круглом столе.