Завод M.V.Wool AS в Вихтерпалу вновь заработал

Также Ветеринарно-пищевой департамент берет 105 поверхностных проб на фабрике M.V.Wool в Харку. Эти пробы будут отправлены для проведения анализов в три аккредитованные лаборатории. Фото: Лийз Трейманн

Расположенный в Вихтерпалу завод M.V.Wool AS вновь приступил к работе, и рабочие места сохранились у 30 человек. Первые партии продукции поступят в магазины на следующей неделе, пишет Postimees.

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На заводе в Вихтерапалу, где была проведена глубокая очистка, производят соленую сельдь, продукты холодного и горячего копчения из сельди и другой рыбы, а также сельдь в различных маринадах. В Вихтерпалу не изготавливают продукцию M.V.Wool из форели и лосося. M.V.Wool возьмет пробы и с первых партий продукции.