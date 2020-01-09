Отчет: украинский самолет, разбившийся в Иране, столкнулся с технической проблемой

Украинский самолет, разбившийся в Иране вскоре после взлета в среду, перед падением столкнулся с технической проблемой и направлялся обратно в аэропорт, свидетельствует предварительные результаты расследования, передает Reuters.

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В докладе иранского управления гражданской авиации приводятся показания свидетелей, находившихся на земле и в пролетавшем мимо на большой высоте самолете, согласно которым борт Международных авиалиний Украины (МАУ) горел в воздухе.