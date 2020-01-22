Исследование: четверть фермеров рассчитывает на иностранную рабочую силу

Сбор урожая в Йыгевамаа. Фото: Эрик Прозес

Несмотря на то, что иностранную рабочую силу использует менее одной десятой сельхозпредприятий Эстонии, сектор заинтересован в найме работников из-за рубежа, показало исследование «Экономический барометр стран Балтии» (Baltic Business Outlook), проведенное SEB среди малых и средних предприятий (МСП), сообщил банк.

В ходе опроса, проведенного в конце прошлого года, семь процентов руководителей сельхозпредприятий сказали, что у них уже трудятся иностранные рабочие, как правило, до 10 человек. В найме иностранной рабочей силы заинтересованы 19 процентов респондентов, то есть примерно четверть рассчитывает на иностранную рабочую силу.