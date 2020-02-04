Swedbank снижает плату за управление фондами II и III пенсионных ступеней
С февраля Swedbank снижает плату за управление пенсионными фондами второй и третьей пенсионной ступени.
Как поясняет банк, cнижение платы за управление фондами второй ступени в значительной степени обусловлено действующим законодательством. Кроме того, банк решил снизить плату также за управление фондами третьей ступени.
С февраля плата за управление пенсионными фондами Swedbank будет следующей (в скобках – прежняя плата):
Фонды II ступени:
K10: 0,29% (0,29%)
K1990-1999: 0,41% (0,49%)
K30, K60, K100: 0,54% (0,67%)
Фонды III ступени:
V100 indeks: 0,29% (0,49%)
V30: 0,95% (1,2%)
V60: 1,05% (1,3%)
V100: 1,15% (1,4%)