Эстонская мебельная фабрика находится на пороге банкротства

Мебельная фабрика Sarkop, работавшая по индивидуальным заказам, пришла в упадок: производственное здание опустело, зарплаты не выплачены, а суд остановил процедуру санации, рассказывает сегодня Äripäev.

Опустевшая фабрика Sarkop. Фото: Andras Kralla

Производитель мебели Sarkop начал работать в 1992 году. Компания делала мебель на заказ, например, для Hilton Tallinn Park Hotel, Swissôtel и штаб-квартиры Telia, а также для отелей и ресторанов в Хельсинки и Стокгольме. Фабрика расположена в волости Раэ, осенью на ней работали 62 человека.