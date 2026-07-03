Назад Предсказавший финансовый кризис Майкл Бэрри поставил на падение Micron Майкл Бэрри, ставший известным благодаря тому, что предвидел финансовый кризис 2008 года, по его собственным словам, ставит на падение акций Micron, которые сильно выросли.

Бэрри продал акции Micron в короткую по цене 1051,87 доллара за акцию, написал он в своем посте на Substack. По его словам, недавнее ралли акций производителя чипов памяти вызвано как страхом упустить возможность, то есть FOMO, так и теорией «большего дурака».