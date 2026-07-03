Предсказавший финансовый кризис Майкл Бэрри поставил на падение Micron

Известный шортист скептически относится к ралли в секторе чипов.
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Бэрри продал акции Micron в короткую по цене 1051,87 доллара за акцию, написал он в своем посте на Substack. По его словам, недавнее ралли акций производителя чипов памяти вызвано как страхом упустить возможность, то есть FOMO, так и теорией «большего дурака».
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Инвестор Райво Хейн уже заработал на акциях Micron более полумиллиона евро прибыли, однако прогнозирует, что рост производителя чипов памяти еще не исчерпан. При этом Хейн подчеркивает, что быстрый подъем носит циклический характер, а конкуренты Micron не спят.
Профессиональный биржевой трейдер Игорь Дорошенко на прошлой неделе в эфире радио Äripäev заявил, что рынок акций рекордно дорог, но при этом выделил несколько сильно подешевевших бумаг, по которым он ждал такой точки входа пять лет.
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.