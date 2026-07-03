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Предсказавший финансовый кризис Майкл Бэрри поставил на падение Micron

Майкл Бэрри, ставший известным благодаря тому, что предвидел финансовый кризис 2008 года, по его собственным словам, ставит на падение акций Micron, которые сильно выросли.
Известный шортист скептически относится к ралли в секторе чипов.
  • Известный шортист скептически относится к ралли в секторе чипов.
  • Foto: IMAGO/Scanpix
Бэрри продал акции Micron в короткую по цене 1051,87 доллара за акцию, написал он в своем посте на Substack. По его словам, недавнее ралли акций производителя чипов памяти вызвано как страхом упустить возможность, то есть FOMO, так и теорией «большего дурака».
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