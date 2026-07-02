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Omniva: мошенники воспользуются новой таможенной пошлиной

Мошенники быстро подхватили тему новой таможенной пошлины на мелкие посылки из Китая, сказал руководитель международных операций Omniva Мартин Нооркыйв.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
Мартин Нооркыйв рассказал в утренней программе радио Äripäev, что при заказе товаров на крупных китайских платформах, например, Temu, Shein или AliExpress, отдельную декларацию подавать не нужно.
По его словам, в таких случаях процесс уже автоматизирован. «В таком случае никто отдельно таможенную пошлину не попросит», – пояснил он.
Декларация может понадобиться при заказе из небольших интернет-магазинов – если таможенная пошлина в размере 3 евро не была уплачена заранее.
Чтобы распознать мошенничество, представитель Omniva советует быть крайне внимательными и при необходимости все перепроверять. «Мне даже трудно сказать, какой новый трюк придумают завтра», – сказал Нооркыйв, говоря об активности мошенников.
Кроме того, Нооркыйв рассказал, какие еще изменения планирует Европейский Союз, чтобы сделать путь посылок из третьих стран более эффективным.
Hommikuprogramm
Omniva hoiatab petturite eest, kes üritavad ära kasutada uut tollimaksu
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