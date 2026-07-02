Omniva: мошенники воспользуются новой таможенной пошлиной

Мошенники быстро подхватили тему новой таможенной пошлины на мелкие посылки из Китая, сказал руководитель международных операций Omniva Мартин Нооркыйв.
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- Foto: Liis Treimann
Мартин Нооркыйв рассказал в утренней программе радио Äripäev, что при заказе товаров на крупных китайских платформах, например, Temu, Shein или AliExpress, отдельную декларацию подавать не нужно.
По его словам, в таких случаях процесс уже автоматизирован. «В таком случае никто отдельно таможенную пошлину не попросит», – пояснил он.
Декларация может понадобиться при заказе из небольших интернет-магазинов – если таможенная пошлина в размере 3 евро не была уплачена заранее.
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Чтобы распознать мошенничество, представитель Omniva советует быть крайне внимательными и при необходимости все перепроверять. «Мне даже трудно сказать, какой новый трюк придумают завтра», – сказал Нооркыйв, говоря об активности мошенников.
Кроме того, Нооркыйв рассказал, какие еще изменения планирует Европейский Союз, чтобы сделать путь посылок из третьих стран более эффективным.
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