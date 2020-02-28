Выручка в розничной торговле растет

По сравнению с декабрем, в январе доход от продаж у предприятий розничной торговли снизился на 16 процентов – это характерное для января снижение после больших рождественских и новогодних распродаж. Фото: Лийз Трейманн

Выручка предприятий розничной торговли январе продолжала расти, сообщила пресс-служба Департамента статистики.

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По данным департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в январе составил 585 млн евро, и по сравнению с январем 2019 года увеличился в постоянных ценах на 3 процента.

В январе доход от продаж у магазинов промышленных товаров увеличился по сравнению с тем же месяцем 2019 года на 11 процентов, а у продуктовых магазинов - на 5 процентов.

При этом у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, доход от продаж уменьшился на 17 процентов. На уменьшение дохода от продаж оказали влияние высокая сравнительная база января прошлого года и быстрый рост цен на моторное топливо.

По сравнению с декабрем, в январе доход от продаж у предприятий розничной торговли снизился на 16 процентов – это характерное для января снижение после больших рождественских и новогодних распродаж. Однако на основании сезонно и календарно откорректированных данных продажи по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 1 процент.