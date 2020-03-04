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Зарплаты чиновников и депутатов 1 апреля вырастут

Каждый год 1 апреля повышаются зарплаты депутатов, чиновников, президента, министров. Коэффициент повышения рассчитает Министерство финансов в середине марта.

В прошлом году 1 апреля впервые в истории зарплата госслужащих превысила 6000 евро, сообщает ERR. В прошлом году президент, спикер парламента, премьер-министр и председатель Государственного суда получали 6168 евро в месяц. Это сама высокая зарплата чиновников.