Назад 13.03.26, 09:40 Пяртель-Пеэтер Пере вышел из Партии реформ и обвинил Михала в слабом руководстве Пяртель-Пеэтер Пере покинул Партию реформ ровно через пять лет после вступления. В письме бывшим однопартийцам он раскритиковал лидера партии Кристена Михала, заявив, что не понимает сочетания «нерешительности и микроменеджмента» и не верит в такой стиль управления.

Пяртель-Пеэтер Пере.

Foto: Liis Treimann

Пере также сравнил руководство Михала с периодом Каи Каллас, при которой, по его оценке, партия выглядела компетентной и смелой. Он сообщил, что не собирается вступать в другую партию, но не уточнил, останется ли в Таллиннском горсобрании. От комментариев ERR он отказался.

Ранее Пере возглавлял таллиннский округ Партии реформ и был одной из заметных фигур в конфликтах вокруг распада столичной коалиции прошлым летом. Руководитель таллиннского округа партии Ынне Пиллак сказала ERR, что его уход стал для нее неожиданностью. На последних муниципальных выборах Пере получил 360 голосов и был избран в горсобрание.