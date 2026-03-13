Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic1,48%316,88
  • OMX Riga0,18%904,87
  • OMX Tallinn0,18%2 090,8
  • OMX Vilnius1,46%1 377,4
  • S&P 500−1,52%6 672,62
  • DOW 30−1,56%46 677,85
  • Nasdaq −1,78%22 311,98
  • FTSE 100−0,34%10 270,23
  • Nikkei 225−1,16%53 819,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,08
  • OMX Baltic1,48%316,88
  • OMX Riga0,18%904,87
  • OMX Tallinn0,18%2 090,8
  • OMX Vilnius1,46%1 377,4
  • S&P 500−1,52%6 672,62
  • DOW 30−1,56%46 677,85
  • Nasdaq −1,78%22 311,98
  • FTSE 100−0,34%10 270,23
  • Nikkei 225−1,16%53 819,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,08
  • 13.03.26, 09:40

Пяртель-Пеэтер Пере вышел из Партии реформ и обвинил Михала в слабом руководстве

Пяртель-Пеэтер Пере покинул Партию реформ ровно через пять лет после вступления. В письме бывшим однопартийцам он раскритиковал лидера партии Кристена Михала, заявив, что не понимает сочетания «нерешительности и микроменеджмента» и не верит в такой стиль управления.
Пяртель-Пеэтер Пере.
  • Пяртель-Пеэтер Пере.
  • Foto: Liis Treimann
Пере также сравнил руководство Михала с периодом Каи Каллас, при которой, по его оценке, партия выглядела компетентной и смелой. Он сообщил, что не собирается вступать в другую партию, но не уточнил, останется ли в Таллиннском горсобрании. От комментариев ERR он отказался.
Ранее Пере возглавлял таллиннский округ Партии реформ и был одной из заметных фигур в конфликтах вокруг распада столичной коалиции прошлым летом. Руководитель таллиннского округа партии Ынне Пиллак сказала ERR, что его уход стал для нее неожиданностью. На последних муниципальных выборах Пере получил 360 голосов и был избран в горсобрание.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Лидеры Центристской партии Яак Мадисон, Анастасия Коваленко-Кылварт и Михаил Кылварт на воскресной предвыборной вечеринке.
  • 20.10.25, 16:37
Предприниматели делают ставку в Таллинне на центристов. «Иначе вновь будет создана радужная коалиция»
Эльконд Либман.
  • 31.07.25, 08:08
Партия реформ переобулась не слишком убедительно
Бывший вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере и мэр Таллинна Евгений Осиновский (слева направо).
  • 29.07.25, 13:21
Таллинн аннулирует скандальный тендер на строительство велодомиков
Председатель правления Verston Eesti Ярмо Лийвер (слева) и председатель правления Mobire Марек Курс.
  • KM
  • 11.03.26, 11:54
Все больше компаний отказываются от владения автопарком. В чем причина?

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.03.26, 08:31
Будущее гостиницы «Виру» под вопросом. Срок аренды скоро истекает
2
Новости
  • 10.03.26, 18:02
Старый противник протянул Гроссу руку помощи
3
Новости
  • 10.03.26, 19:02
Производитель взрывчатых веществ из Ида-Вирумаа платит руководителю более 20 000 евро в месяц
4
Новости
  • 11.03.26, 12:59
Немецкий «единорог» покупает контрольный пакет в эстонской оборонной компании
5
Эпицентр
  • 11.03.26, 06:00
«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
6
Новости
  • 12.03.26, 13:57
Руководитель Standard уходит до окончания срока полномочий: «Сил больше нет»

Последние новости

Новости
  • 13.03.26, 11:55
Arco Vara продает четверть болгарского девелоперского проекта за 2,2 млн евро
Биржа
  • 13.03.26, 11:09
Биткоин упал в цене на фоне нефтяного шока и военных опасений
Новости
  • 13.03.26, 10:29
Муниципальная компания Таллинна по-прежнему требует от бывшего руководителя крупную сумму
Новости
  • 13.03.26, 09:40
Пяртель-Пеэтер Пере вышел из Партии реформ и обвинил Михала в слабом руководстве
Mнения
  • 13.03.26, 09:00
Нефть, квоты и рейтинг: что заставило власть отступить по акцизам
Новости
  • 13.03.26, 08:40
Задолженность известного интернет-магазина указывает на налоговое мошенничество
Подозрительные события заставили оптовиков осторожничать
Новости
  • 13.03.26, 07:00
Электричество подорожает? «Произойди это в январе, ситуация была бы гораздо хуже»
Интервью
  • 13.03.26, 06:00
«Там моя Катенька с ножиком – гони деньги!»: художник по витражам о заказах для церкви и рисках карьеры в искусстве

Сейчас в фокусе

Построенную в 1972 году гостиницу «Виру» в последний раз капитально обновляли в начале 2000-х. С тех пор в гостинице проводили лишь косметические работы.
Новости
  • 12.03.26, 08:31
Будущее гостиницы «Виру» под вопросом. Срок аренды скоро истекает
Йонатан Карьюс, имеющий опыт в сфере коммуникаций, возглавил Standard в 2023 году. К тому моменту заводы компании были закрыты уже полгода, а портфель заказов был полностью пуст, вспоминает он.
Новости
  • 12.03.26, 13:57
Руководитель Standard уходит до окончания срока полномочий: «Сил больше нет»
Путин совещается с энергетическим блоком правительства и представителями компаний о том, как извлечь выгоду из текущей конъюнктуры. 10 марта, Кремль
Новости
  • 12.03.26, 06:00
Дорогая нефть поможет бюджету России?
Пока ему грозит секвестр на 10%
Пациент Confido отказался от дополнительного обследования, но на него посыпались счета.
Эпицентр
  • 11.03.26, 06:00
«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
До войны в Украине из порта Палдиски часто отправляли автомобили в Россию.
Новости
  • 12.03.26, 16:07
Схема обхода санкций на 25 млн евро: суд арестовал гражданку Эстонии
Стен-Эрик Янтсон вместе с партнером Яаком Морна владеет в центре города несколькими ресторанами. Теперь предприниматели ищут для них нового хозяина.
Новости
  • 12.03.26, 17:57
Бизнесмены выставили на продажу пять ресторанов: «Ищем себе достойную замену»
Пакеты электроэнергии с фиксированной ценой напрямую зависят от того, могут ли участники рынка хеджировать ценовой риск между ценовыми зонами Эстонии и Финляндии, подчеркивает глава Ignitis Eesti Тимо Татар.
Mнения
  • 12.03.26, 08:51
Тимо Татар: фиксированный пакет электроэнергии могут сделать дороже для потребителей
Многоквартирный дом, реализованный девелопером недвижимости Пеэтером Раагом, строительство которого помог профинансировать Omega Laen.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026