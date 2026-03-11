Дорогая нефть поможет бюджету России?

Военный конфликт между Израилем и Ираном подбросил мировые цены нефти, а блокада Ормузского пролива сделала российскую нефть дороже Brent. На этом фоне лидер России Владимир Путин уже предлагает свои энергоресурсы Европе. Поможет ли дорогая нефть путинскому режиму, столкнувшемуся с беспрецедентным падением доходов?
- Путин совещается с энергетическим блоком правительства и представителями компаний о том, как извлечь выгоду из текущей конъюнктуры. 10 марта, Кремль
- Foto: Scanpix
Россия внезапно стала главным бенефициаром войны на Ближнем Востоке и фактической блокады Ормузского пролива, через который проходит 20% мировых поставок нефти. В то время как на глобальном нефтяном рынке цены росли, российская нефть в отдельных контрактах стала дороже Brent. Так, индийская Reliance Industries Ltd закупила как минимум 6 млн баррелей российской нефти с поставкой в марте, по данным
Reuters, со скидкой в $1 и вплоть до премии $1 к котировке Brent.
В среднем экспортные цены Urals из портов Балтийского моря выросли примерно на $3,2 до $45,98 за баррель, а цены из Черного моря – примерно на $3,3 за баррель до $44,34. Цены с поставкой в Индию выросли на $3,6 до $62,68 за баррель, подсчитали
в Bloomberg на основе данных агентства Argus Media.
Такая удача не могла не сказаться на котировках нефтяных компаний. На Московской бирже акции «Роснефти» за последние полторы недели подорожали на 25%. «Мы считаем, что “Роснефть” остается одной из самых эффективных ставок на дорогую нефть в текущих условиях», – пишут
российские биржевые аналитики «Цифра брокер». На 10-20% в среднем выросли котировки «Лукойла», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти».
Статья продолжается после рекламы
Впрочем, есть и более осторожная позиция. «Чтобы акции российской нефтянки полноценно вернулись на радары инвесторов, нужен стабильный период высоких цен, а не тот краткосрочный скачок, который мы видим. Проще говоря, нефтяники могут отлично заработать месяц-два, но этого недостаточно, – считает
инвестбанкир Евгений Коган. – Пока что увидели лайт-версию ралли российского нефтегаза. Сектор станет очень интересным, если же мы действительно вступим в новый период с нефтяными ценами выше $100. Тогда наши нефтяники будут наверстывать упущенное. Но пока рано об этом говорить».
На волне успеха Владимир Путин поспешил собрать совещание «о ситуации на рынке нефти и газа», на котором закинул удочку потенциальным покупателям из Европы.
«Конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надежные отношения долгосрочного характера, в те государства, которые выстраивают с Россией конструктивные деловые отношения. Я попросил вас прийти, чтобы посоветоваться по всем этим вопросам: если европейские компании, европейские покупатели, вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры, – пожалуйста, мы же никогда не отказывались, мы готовы работать и с европейцами
. Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность», – сказал он
.
Неизвестно, найдутся ли в ЕС желающие купить задорого российскую нефть. Но даже если так, этому мешают санкции, а также российские военные. Так что пока российская нефть в ЕС не поступает. «После того как российские военные разбомбили нефтепровод «Дружба», он больше не работает, и российская нефть ни в Венгрию, ни в Словакию не идет. Более того, когда Венгрия обратилась к Хорватии с просьбой через Адриатический нефтепровод прокачать российскую нефть, Хорватия отказалась. А на морской импорт нефти Евросоюз ввел запрет», – напоминает ДВ эксперт NEST Center Сергей Алексашенко.
Деньги в бюджет не пришли
В российском бюджете огромная дыра. Дефицит по итогам января-февраля 2026 года достиг 3,45 трлн рублей (32 млрд евро), что составляет 1,5% ВВП России. Это уже больше чем на триллион превышает аналогичный показатель прошлого года. Дефицит уже вплотную подошел к годовому лимиту, который законом о бюджете установлен на уровне 3,786 трлн рублей (1,6% ВВП).
1,5%
от российского ВВП составляет сейчас дыра в бюджете. Это более 3 трлн рублей или примерно 32 млрд евро.
Основной удар нанесло резкое сокращение нефтегазовых доходов – за два месяца они упали почти вдвое (на 47,1%) по сравнению с прошлым годом.
«Понятно, что любой рост цен на нефть укрепляет позиции российского бюджета. Но не российской экономики, для которой важнее фактор физических объемов добычи. А здесь никаких серьезных колебаний в последнее время не было, ситуация стабильная. Нельзя сказать, что там идет рост. Но и падения нет», – говорит Алексашенко.
Статья продолжается после рекламы
«Можно предположить, что в ближайшие две недели Россия будет наращивать добычу. Но ресурсы для этого маневра ограничены – у России очень специфические скважины, значимо нарастить объемы за 2-3 недели невозможно. Для этого нужно 2-3 месяца. Если война продлится столько, то к лету Россия на 300-500 баррелей в сутки сможет увеличить добычу», – уточняет Алексашенко.
Научный сотрудник Carnegie Politica Сергей Вакуленко напоминает, что налоги в России взимаются не с экспортной выручки, а со всей добытой нефти. «Лишние $10 на баррель на всю добычу – это лишние $2,8 млрд в месяц. Когда цена на нефть растет на $10 за баррель, государство в виде налогов забирает себе $5,84 этого прироста (со всей добычи, не только экспорта, и именно долларов, хоть и пересчитанных в рубли по курсу). В итоге от лишних $2,8 млрд государство получает $1,63 млрд в месяц. При снижении цены на $10 теряет примерно столько же», – пишет
он в своем телеграмм-канале.
Важно, что для российского Минфина текущие сверхвысокие цены – это пока «бумажная» победа. Из-за особенностей налогового цикла доходы марта будут рассчитываться по ценам февраля (когда средняя цена была около $44,6), а эффект от мартовского ралли бюджет почувствует не раньше апреля-мая.
По оценкам Алексашенко, в марте доходы могут подрасти на 45-55 млрд рублей за счет календарного фактора, а дополнительную поддержку в 180-200 млрд рублей окажет квартальная уплата налога на добавленный доход (НДД). «Если же средняя цена по итогам марта составит $70, что мы узнаем в начале апреля, то российский бюджет получит дополнительные 300 млрд рублей или почти $4 млрд. Что, конечно, огромные деньги, но для российского бюджета, расходы которого 46 трлн рублей в год, они не такие значительные».
Это совпадает и с выводами Вакуленко: «Выросла цена на $20 и продержалась месяц – российское государство заработало лишние $3 млрд. Выросла на $40 и продержалась полгода – лишние $38 млрд».
Но дополнительные доходы, даже если они будут, не покроют дыру в российском бюджете. Москва оказалась в ситуации, когда цены на нефть крайне благоприятны, но физические ограничения добычи и налоговые лаги не позволяют немедленно конвертировать геополитический хаос в прибыль. «Лучше, чем ничего, но проблем не решит», – резюмирует Алексашенко.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!