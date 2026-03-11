Дорогая нефть поможет бюджету России?

Впрочем, есть и более осторожная позиция. «Чтобы акции российской нефтянки полноценно вернулись на радары инвесторов, нужен стабильный период высоких цен, а не тот краткосрочный скачок, который мы видим. Проще говоря, нефтяники могут отлично заработать месяц-два, но этого недостаточно, – считает инвестбанкир Евгений Коган. – Пока что увидели лайт-версию ралли российского нефтегаза. Сектор станет очень интересным, если же мы действительно вступим в новый период с нефтяными ценами выше $100. Тогда наши нефтяники будут наверстывать упущенное. Но пока рано об этом говорить».

На волне успеха Владимир Путин поспешил собрать совещание «о ситуации на рынке нефти и газа», на котором закинул удочку потенциальным покупателям из Европы.

если европейские компании, европейские покупатели, вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры, – пожалуйста, мы же никогда не отказывались, мы готовы работать и с европейцами. Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность», – «Конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надежные отношения долгосрочного характера, в те государства, которые выстраивают с Россией конструктивные деловые отношения. Я попросил вас прийти, чтобы посоветоваться по всем этим вопросам:. Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность», – сказал он

Неизвестно, найдутся ли в ЕС желающие купить задорого российскую нефть. Но даже если так, этому мешают санкции, а также российские военные. Так что пока российская нефть в ЕС не поступает. «После того как российские военные разбомбили нефтепровод «Дружба», он больше не работает, и российская нефть ни в Венгрию, ни в Словакию не идет. Более того, когда Венгрия обратилась к Хорватии с просьбой через Адриатический нефтепровод прокачать российскую нефть, Хорватия отказалась. А на морской импорт нефти Евросоюз ввел запрет», – напоминает ДВ эксперт NEST Center Сергей Алексашенко.

Деньги в бюджет не пришли

В российском бюджете огромная дыра. Дефицит по итогам января-февраля 2026 года достиг 3,45 трлн рублей (32 млрд евро), что составляет 1,5% ВВП России. Это уже больше чем на триллион превышает аналогичный показатель прошлого года. Дефицит уже вплотную подошел к годовому лимиту, который законом о бюджете установлен на уровне 3,786 трлн рублей (1,6% ВВП).

Основной удар нанесло резкое сокращение нефтегазовых доходов – за два месяца они упали почти вдвое (на 47,1%) по сравнению с прошлым годом.

«Понятно, что любой рост цен на нефть укрепляет позиции российского бюджета. Но не российской экономики, для которой важнее фактор физических объемов добычи. А здесь никаких серьезных колебаний в последнее время не было, ситуация стабильная. Нельзя сказать, что там идет рост. Но и падения нет», – говорит Алексашенко.