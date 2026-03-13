Arco Vara продает четверть болгарского девелоперского проекта за 2,2 млн евро

Главными точками притяжения квартала Лютера, который развивает компания Arco Vara, станут общественная городская площадь и зеленый парк. Архитектурное решение квартала разработали APEX Arhitektuuribüroo и Hayashi-Grossschmidt Arhitektuur.
Проблемные дома, которые годами не удавалось легализовать, а также гаражи, сауны и другие мелкие объекты недвижимости, наконец, перестанут быть головной болью для их владельцев. Планируемые поправки к Строительному кодексу упростят бюрократию, а в некоторых случаях не потребуется даже разрешения на строительство.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.