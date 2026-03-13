Arco Vara продает четверть болгарского девелоперского проекта за 2,2 млн евро

Проблемные дома, которые годами не удавалось легализовать, а также гаражи, сауны и другие мелкие объекты недвижимости, наконец, перестанут быть головной болью для их владельцев. Планируемые поправки к Строительному кодексу упростят бюрократию, а в некоторых случаях не потребуется даже разрешения на строительство.