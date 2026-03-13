Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,48%316,88
  • OMX Riga0,18%904,87
  • OMX Tallinn0,18%2 090,8
  • OMX Vilnius1,46%1 377,4
  • S&P 500−1,52%6 672,62
  • DOW 30−1,56%46 677,85
  • Nasdaq −1,78%22 311,98
  • FTSE 100−0,34%10 270,23
  • Nikkei 225−1,16%53 819,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,08
  13.03.26, 11:55

Arco Vara продает четверть болгарского девелоперского проекта за 2,2 млн евро

Девелопер недвижимости Arco Vara продает 25% своей болгарской дочерней компании местному партнеру, общая стоимость сделки составляет 2,2 млн евро.
По словам руководителя Arco Vara Кристины Мустонен, сделка позволит компании сосредоточиться на эстонском рынке и одновременно довести болгарский проект до завершения.
  • По словам руководителя Arco Vara Кристины Мустонен, сделка позволит компании сосредоточиться на эстонском рынке и одновременно довести болгарский проект до завершения.
  • Foto: Liis Treimann
Речь идет о компании Botanica Lozen EOOD, реализующей одноименный жилой проект в столице Болгарии Софии. Покупателем выступает болгарская компания Kamaleo Invest OOD, сообщается в пресс-релизе.
