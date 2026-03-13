Деловые ведомости
  13.03.26, 09:00

Нефть, квоты и рейтинг: что заставило власть отступить по акцизам

Идет большая перегруппировка перед выборами, и при нынешнем рейтинге и скачке цен на нефть премьер-министру не оставалось ничего иного, как отказаться от повышения акцизов, даже если это решение не слишком продумано, пишет политический обозреватель Эльконд Либман.
Эльконд Либман.
  • Эльконд Либман.
  • Foto: Liis Treimann
Правительство решило отказаться от запланированного на 1 мая повышения акцизов на топливо и электричество, и этот жест не склонной в целом к благодеяниям власти стоит, вопреки духоподъемным разъяснениям премьера Кристена Михала, рассматривать как уступку оппозиции в свете начинающейся предвыборной кампании «Рийгикогу-2027».
Но сперва немного о Нарве, где назрел очередной переворот, о чем подозревали со дня образования нарвской властной коалиции и в реальной возможности которого мало кто сомневался. Метания и мильон терзаний депутата Ивана Егорова, входившего во фракцию нарвского мэра Катри Райк «Респект», завершились тем, что он приземлился-таки в избирательном союзе «План Б + Пульс города Нарва» во главе с Урбо Ваарманном. В итоге расстановка сил с «плюс 1» в пользу коалиции сменилась на «плюс 1» в пользу оппозиции, и коалиция Центристской парии и «Плана Б+ Пульс города Нарва» вышла на линию старта.
Ваарманн и лидер центристов в Нарве Алексей Евграфов прочат в мэры города центриста Яана Тоотса, уже побывавшего градоначальником. Опыт той же Нарвы показывает, что большинство всего в один голос очень ненадежно, и поэтому надежнее и умнее было бы взять в компанию третьего партнера.

Статья продолжается после рекламы

Выбор тут и чисто теоретически невелик – либо большая фракция Михаила Стальнухина, либо совсем оскудевшая численно фракция Катри Райк. Но беда «стальнухинцев» в том как раз, что они многочисленны и своенравны, а сам их вождь совсем недавно снова оказался героем скандала из-за длинного языка. Да, и центристы едва ли горят желанием брататься с ими же изгнанным из партии бывшим центристом. Как, впрочем, и наоборот.
Оcтается «Респект». Но тут большой вопрос в том, захочет ли Катри Райк идти под Яана Тоотса. Похоже, оба они чувствуют себя лучше по разные стороны барьера. Следует при этом заметить, что и надежное, казалось бы, большинство не спасало в Нарве от неожиданно массовых побегов и, соответственно, смены власти. Так что практически никакого выбора нет вовсе.

Скрепя сердце и не вдаваясь в подробности

Но вернемся к решению правительства по поводу акцизов. Оппозиционный тандем в лице «Отечества» и Центристской партии призвал не только отменить повышение акцизов, но и снизить (временно, как уточнил Михаил Кылварт, до 12-13%) НСО на топливо. На то, чтобы попридержать коней и не делать того, что еще не сделано, у правительства духу хватило, но не более того. Да и с духом оно собралось явно скрепя сердце.
Накануне отказался комментировать предстоящее событие наверняка не одобряющий его министр финансов Юрген Лиги, а реформист Айвар Сыэрд, тоже в свое время возглавлявший Минфин и в еще меньшей степени подверженный сантиментам, заявил, что прежде, чем отказываться от запланированного повышения акцизов, необходим тщательный анализ, который возможен лишь после того, как будет опубликован весенний экономический прогноз.
Правительство не стало ждать весеннего прогноза и, судя по всему, обошлось без «тщательного анализа». При нынешнем рейтинге, при нынешнем уровне «популярности» премьер-министра (результаты соответствующего опроса были обнародованы буквально на днях), при вызванном войной на Ближнем Востоке скачке цен на нефть и ввиду начавшейся предвыборной кампании ему не оставалось ничего иного, как хотя бы сделать вид, что он «перехватывает инициативу».
Оппозиция же, и в первую очередь ощущающий себя бенефициаром парламентских выборов 2027 года лидер «Отечества» Урмас Рейнсалу, даже опередила реформистов на тропе предвыборной войны и усердно забивает гвозди в гроб правящей коалиции.
Полемика Рейнсалу и реформистов по поводу сперва отсутствия у последних экономического видения, а потом по поводу представленного Партией реформ документа о будущем экономическом развитии, который лидер «Отечества» назвал «пустышкой» - это все бои войны за избирателя. Как и развернувшаяся всеевропейская битва по поводу торговли квотами на выбросы углекислого газа ( ETS ). В ней правительство заняло, скажем так, межеумочную позицию, а тот же Рейнсалу призывает остановить действие системы торговли квотами до ее реформирования.
Убеждения меняются, а коллективная электоральная память держится на протяжении одного избирательного цикла, ну, двух, и никак не рассчитана на десятилетие.
Правительство вроде как и не против реформы ETS, но не присоединилось к обращению десяти стран ЕС по этому поводу. Кристен Михал объяснил это тем, что нам, мол, нужны не громкие заявления, а дела. Чем едва ли заработал дополнительные очки для своего рейтинга.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

