Enefit Green хочет построить парк ветрогенераторов в Пярнумаа
По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, речь идет уже о третьей за последний год заявке Enefit Green на проект строительства парка ветрогенераторов. Фото: Эрик Прозес
Входящее в концерн Eesti Energia предприятие возобновляемой энергетики Enefit Green представило городу Пярну заявку на инициирование спецпланировки, чтобы приступить к оценке экологического воздействия и выяснить, подходит ли находящаяся примерно в 20 километрах от города Пярну болотистая территория для строительства парка ветрогенераторов, сообщило предприятие.
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