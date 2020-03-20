dv.ee • 20 марта 2020
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Энергетика

Enefit Green хочет построить парк ветрогенераторов в Пярнумаа

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, речь идет уже о третьей за последний год заявке Enefit Green на проект строительства парка ветрогенераторов.  Фото: Эрик Прозес

Входящее в концерн Eesti Energia предприятие возобновляемой энергетики Enefit Green представило городу Пярну заявку на инициирование спецпланировки, чтобы приступить к оценке экологического воздействия и выяснить, подходит ли находящаяся примерно в 20 километрах от города Пярну болотистая территория для строительства парка ветрогенераторов, сообщило предприятие.

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