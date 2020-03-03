Глава Eesti Energia: есть группа людей, делающих всё, чтобы не было новых ветряков

Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер

Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер считает ,что существует группа предпринимателей, которым невыгодно, чтобы в Эстонии строились новые ветряки, и они делают всё, чтобы не допустить их строительства.

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«Есть группа товарищей, которая целенаправленно работала над тем, чтобы этих ветропарков не было», - передаёт ERR его ответ на вопрос Postimees, почему за 7 лет в Эстонии не было построено ни одного ветряка.

«Причина очень проста: любой новый ветропарк отнимет у них кусок пирога. У нас работает система, при которой есть стеклянный потолок на дотации зелёной энергии – 600 гигаватт-час. Эта квота уже заполнена, и любой новый ветропарк размоет число получателей дотаций», - рассуждает Суттер.

По его словам, этой группе, удавась в прошлом не допустить строительства новых ветряков, и поэтому нельзя быть уверенным и в том, что сага с ветропарком в Тоотси, недавно проданным с аукциона за 51,5 миллиона евро, уже завершилась.