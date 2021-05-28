Суд оправдал экс-министра Куузика, Кальюлайд извинилась перед ним

Марти Куузик. Фото: Liis Treimann

Вируский уездный суд вынес в пятницу оправдательный приговор по делу бывшего министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика, обвиненного в домашнем насилии, сообщает rus.err.ee.

Суд отметил, что ни один из допрошенных свидетелей не видел, чтобы Куузик наносил пострадавшей телесные повреждения, и его вина не была доказана.

Кроме того, суд признал противозаконным разрешение ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры Эне Тимми на оперативно-розыскные действия.

После того, как суд оправдал Куузика, свои извинения принесла президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Позапрошлой весной я покинула зал Рийгикогу, когда Марти Куузик приносил присягу при вступлении в должность министра. Обнародованные тогда обвинения были настолько серьезными, что я не могла поступить по-другому. Уже тогда я сказала, что если обвинения не будут доказаны, то я извинюсь перед Марти Куузиком. Сегодня (28 мая - ред.) Вируский уездный суд вынес свое решение, которое гласит, что вина не нашла подтверждения. Я приношу свои извинения Марти Куузику", - написала Кальюлайд на своей странице в Facebook, передает rus.err.ee.

Уголовное дело в отношении Куузика завели 29 апреля 2019 года после появления в СМИ информации о семейном насилии, которое отрицал как сам экс-министр, так и его бывшая супруга.

Куузик, который на тот момент пробыл в должности министра менее двух дней, подал в отставку, назвав обвинения в свой адрес клеветой.