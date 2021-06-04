Суд не аннулировал разрешение на строительство завода Enefit
В пятницу Тартуский административный суд отклонил прошение об отзыве разрешения на строительство сланцевого завода Enefit.
Жалобу на строительство подала недоходная организация MTÜ Loodusvõlu, объединяющая эстонских климатических активистов. Активисты требуют у городской управы Нарва-Йыэсуу аннулировать выданное компании Еesti Energia разрешение на строительство нового сланцевого завода Enefit. Защитники природы намерены обжаловать решение суда.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме