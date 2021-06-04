dv.ee • 4 июня 2021 в 16:15
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Энергетика

Суд не аннулировал разрешение на строительство завода Enefit

Фото: Andras Kralla

В пятницу Тартуский административный суд отклонил прошение об отзыве разрешения на строительство сланцевого завода Enefit.

Жалобу на строительство подала недоходная организация MTÜ Loodusvõlu, объединяющая эстонских климатических активистов. Активисты требуют у городской управы Нарва-Йыэсуу аннулировать выданное компании Еesti Energia разрешение на строительство нового сланцевого завода Enefit. Защитники природы намерены обжаловать решение суда.

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