Минфин: строительство маслозавода не повлияет на выплаты из Фонда справедливого перехода

Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

По оценке Министерства финансов, правила Фонда справедливого перехода, созданного в ЕС для смягчения социально-экономических последствий перехода к зеленым технологиям в регионах с традиционной промышленностью, не дают прямого основания не платить Эстонии субсидии из-за строительства нового завода сланцевого масла, планируемого госкомпанией Eesti Energia.