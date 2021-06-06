Минфин: строительство маслозавода не повлияет на выплаты из Фонда справедливого перехода
По оценке Министерства финансов, правила Фонда справедливого перехода, созданного в ЕС для смягчения социально-экономических последствий перехода к зеленым технологиям в регионах с традиционной промышленностью, не дают прямого основания не платить Эстонии субсидии из-за строительства нового завода сланцевого масла, планируемого госкомпанией Eesti Energia.
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