Booking подозревают в неуплате €153 млн налогов

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Прокуратура Генуи начала расследование в отношении Booking.com, вскрыв неуплату НДС с заказов гостиничного размещения в Италии в период с 2013 по 2019 годы, пишет TACC.

Читайте также

Владельцы гостевых квартир в этом году надеются на прибыль

Компания Booking Holdings со штаб-квартирой в Нидерландах, которой принадлежит система гостиничного бронирования Booking.com, утверждает, что не обязана выплачивать НДС в странах, где находятся ее партнерские структуры. Такое разъяснение дали корреспонденту ТАСС в четверг в представительстве компании в Италии, где в отношении Booking.com ранее было начато расследование по подозрению в неуплате €153 млн НДС.

"В соответствии с европейским законодательством в отношении взимания НДС придерживаемся линии, что все наши партнерские структуры в ЕС, включая итальянские, ответственны за решения в отношении выплаты НДС в своих странах", - указали в компании в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Вопрос будет изучен совместно со специалистами налоговой службы Италии, и мы намерены оказывать полное содействие данному разбирательству", - добавили в компании.