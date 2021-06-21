ЕС продлил санкции против Крыма
Европейский Союз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя.
Такое решение принял сегодня Совет Европейского Союза, сообщает lenta.ru.
Меры предусматривают ограничения на импорт в ЕС товаров, произведённых в Крыму или Севастополе, а также ограничения на инфраструктурные или финансовые инвестиции в регион.
Кроме того, санкции распространяются на экспорт некоторых товаров и на сферы нефтяной, газовой и минеральной промышленности, ограничения также затрагивают туристический сектор.
Совет Европейского Союза также заявил, что ЕС не признаёт аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и по-прежнему осуждает это нарушение международного права.
Эти меры продлятся до 23 июня 2022 года. Санкции ежегодно продлеваются с 2014 года.