ЕС продлил санкции против Крыма

Евпатория, Крым Фото: Scanpix

Европейский Союз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя.

Такое решение принял сегодня Совет Европейского Союза, сообщает lenta.ru.

Меры предусматривают ограничения на импорт в ЕС товаров, произведённых в Крыму или Севастополе, а также ограничения на инфраструктурные или финансовые инвестиции в регион.

Кроме того, санкции распространяются на экспорт некоторых товаров и на сферы нефтяной, газовой и минеральной промышленности, ограничения также затрагивают туристический сектор.

Совет Европейского Союза также заявил, что ЕС не признаёт аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и по-прежнему осуждает это нарушение международного права.

Эти меры продлятся до 23 июня 2022 года. Санкции ежегодно продлеваются с 2014 года.