dv.ee • 2 июля 2021 в 13:03
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Combimill покупает половину крупного производителя деталей для окон и дверей

Член правления Combimill Sakala Маргус Кохава.  Фото: Raul Mee

В этом году на рынке производства дверей и окон происходит уже вторая серьезная сделка. Так, производитель пиломатериалов Combimill Sakala вместе c Vindor покупают половину производителя деталей для окон и дверей Puit-Profiil. Об этом пишет Äripäev.

Совместно компании намерены получить контролирующее влияние над AS Puit-Profiil, указано в сообщении, направленном Департаменту конкуренции.

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