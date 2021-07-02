Combimill покупает половину крупного производителя деталей для окон и дверей
В этом году на рынке производства дверей и окон происходит уже вторая серьезная сделка. Так, производитель пиломатериалов Combimill Sakala вместе c Vindor покупают половину производителя деталей для окон и дверей Puit-Profiil. Об этом пишет Äripäev.
Совместно компании намерены получить контролирующее влияние над AS Puit-Profiil, указано в сообщении, направленном Департаменту конкуренции.
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