  • OMX Baltic0,73%312,23
  • OMX Riga0,2%896,79
  • OMX Tallinn0,31%2 112,4
  • OMX Vilnius0,75%1 448,88
  • S&P 5000,37%7 473,47
  • DOW 300,58%50 579,7
  • Nasdaq 0,19%26 343,97
  • FTSE 1000,22%10 466,26
  • Nikkei 2252,87%65 158,19
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,16
Газовая аномалия не заставила нарвитян скупать датчики, а многие проигнорировали запрет на использование газа

Несмотря на инциденты с выбросами газа на прошлой неделе и последовавший запрет спасателей заметного сокращения газового потребления в Нарве не произошло, и ажиотажного спроса на датчики угарного газа тоже не наблюдается.
Современная газовая колонка сама перекроет газ, если огонь в ней погас. У старых газовых приборов может не быть такой функции.
Главный специалист Идаского спасательного центра Марек Мартинсон рассказал на пресс-конференции в Нарве, что всего во время инцидента было зафиксировано 15 вызовов спасателей, связанных с газовыми приборами. Одна нарвитянка была доставлена в больницу из-за отравления угарным газом. Вызовы начались еще до полудня, особенно много их стало вечером, когда люди вернулись с работы.
Нарвитяне, у которых датчики угарного газа подняли тревогу, звонили не только в Центр тревоги, но и в фирмы, обслуживающие газовые приборы. В компании Alfatom Hooldus, которая продает и обслуживает газовое оборудование, в том числе газовые колонки и датчики угарного газа, было много звонков дежурному технику. Некоторых клиентов он консультировал по телефону, к другим – выезжал на квартиры и осматривал оборудование, рассказала член правления Alfatom Hooldus Екатерина Арбелиус.
По данным Службы погоды, в Нарве 19 мая температура поднималась до 29 градусов, ветра практически не было. Такая погода может приводить к тому, что в вентиляционных трубах пропадает тяга, продукты горения не отводятся из квартиры, сказал Марек Мартинсон. В других районах Ида-Вирумаа при почти такой же погоде зафиксировано три инцидента с выбросом угарного газа.

Спасатели в 22.15 разослали нарвитянам СМС с требованием перекрыть газовые приборы, а в полдень следующего дня разослали сообщение о том, что опасность миновала, и газом снова можно пользоваться. Потребление при этом практически не снизилось.
Сеть газопроводов Эстонии управляется компанией Gaasivõrk, которая принадлежит Elenger (старое название – Eesti Gaas). Руководитель Elenger по маркетингу и коммуникации Керсти Тамм сообщила ДВ, что, по данным Gaasivõrk, краткосрочное прекращение поставок газа в отдельных жилых домах в Нарве 19 и 20 мая не оказало значительного влияния на общее потребление в Нарве. Это может указывать на то, что нарвитяне в массе своей проигнорировали запрет на использование газовых приборов.

Огонек погас, но газ продолжает поступать

Технический директор AS Gaasivõrk Тынис Арусте отметил, что в любом процессе горения важна правильная смесь топлива и кислорода. Резкое повышение температуры воздуха способствует тому, что кислорода для горения поступает меньше, природный газ сгорает не полностью – вместо углекислого газа (СО2) образуется ядовитый, не имеющий запаха угарный газ – СО.
«Для сжигания одного кубометра газа требуется приблизительно 10 кубометров воздуха. Особенно в небольших помещениях, таких как ванная комната, необходимо обеспечить необходимую подачу воздуха и отвод газов», – отметил технический директор газовой сети.
Причиной того, что одновременно с выбросами угарного газа произошли и утечки природного газа, по словам Тыниса Арусте, могли стать старые газовые приборы: «При недостатке кислорода пламя газа может погаснуть. В то время как газовые котлы и водонагреватели обычно отключаются в подобных ситуациях, старые газовые плиты продолжают подавать газ. Это могло быть причиной обнаруженных утечек природного газа», – предположил Арусте.

Датчики имеют срок годности

Он отметил, что ответственность за надлежащее функционирование газового оборудования и газопроводов в многоквартирных домах и в частных домах лежит на домовладельце. По правилам, газовые установки обязательно нужно проверять каждые четыре года, но рекомендуется проводить техобслуживание газовых приборов и чистить вентиляционные каналы не реже одного раза год.
«Разумно рассмотреть вопрос о замене старых газовых приборов по рекомендации специалиста», – посоветовал Арусте.
Екатерина Арбелиус рассказала, что производители газовых колонок указывают какой-то расчетный срок эксплуатации прибора, например, 8 или 10 лет, но никакие правила в Эстонии не запрещают использовать и более старое оборудование.

«Все зависит от его состояния. Есть оборудование, которое служит даже до 20 лет – мы сталкиваемся с такими колонками в хорошем состоянии. То есть люди следят за этими приборами, обслуживают их», – сказала Екатерина Арбелиус.
Она также напомнила, что вызывать специалиста для обслуживания газовой колонки желательно раз в год, однако большинство клиентов вызывает техника, только когда колонка перестает нормально работать – нет горячей воды или в колонке слышны какие-то хлопки.
В отличие от колонок, датчики угарного газа имеют срок службы – обычно он написан на задней части датчика. «Люди часто не знают, что датчики у них уже просрочены и поэтому могут срабатывать неправильно из-за того, что они уже неисправны», – сказала Екатерина Арбелиус по опыту общения с клиентами.
Тем не менее, после инцидентов какого-то ажиотажного спроса на датчики угарного газа в магазине Alfatom нет, констатировала она.
