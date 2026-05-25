25.05.26, 15:10 Газовая аномалия не заставила нарвитян скупать датчики, а многие проигнорировали запрет на использование газа Несмотря на инциденты с выбросами газа на прошлой неделе и последовавший запрет спасателей заметного сокращения газового потребления в Нарве не произошло, и ажиотажного спроса на датчики угарного газа тоже не наблюдается.

Современная газовая колонка сама перекроет газ, если огонь в ней погас. У старых газовых приборов может не быть такой функции.

Foto: Николай Андреев

Главный специалист Идаского спасательного центра Марек Мартинсон рассказал на пресс-конференции в Нарве, что всего во время инцидента было зафиксировано 15 вызовов спасателей, связанных с газовыми приборами. Одна нарвитянка была доставлена в больницу из-за отравления угарным газом. Вызовы начались еще до полудня, особенно много их стало вечером, когда люди вернулись с работы.

Нарвитяне, у которых датчики угарного газа подняли тревогу, звонили не только в Центр тревоги, но и в фирмы, обслуживающие газовые приборы. В компании Alfatom Hooldus, которая продает и обслуживает газовое оборудование, в том числе газовые колонки и датчики угарного газа, было много звонков дежурному технику. Некоторых клиентов он консультировал по телефону, к другим – выезжал на квартиры и осматривал оборудование, рассказала член правления Alfatom Hooldus Екатерина Арбелиус.

По данным Службы погоды , в Нарве 19 мая температура поднималась до 29 градусов, ветра практически не было. Такая погода может приводить к тому, что в вентиляционных трубах пропадает тяга, продукты горения не отводятся из квартиры, сказал Марек Мартинсон. В других районах Ида-Вирумаа при почти такой же погоде зафиксировано три инцидента с выбросом угарного газа.

«Все зависит от его состояния. Есть оборудование, которое служит даже до 20 лет – мы сталкиваемся с такими колонками в хорошем состоянии. То есть люди следят за этими приборами, обслуживают их», – сказала Екатерина Арбелиус.

Она также напомнила, что вызывать специалиста для обслуживания газовой колонки желательно раз в год, однако большинство клиентов вызывает техника, только когда колонка перестает нормально работать – нет горячей воды или в колонке слышны какие-то хлопки.

В отличие от колонок, датчики угарного газа имеют срок службы – обычно он написан на задней части датчика. «Люди часто не знают, что датчики у них уже просрочены и поэтому могут срабатывать неправильно из-за того, что они уже неисправны», – сказала Екатерина Арбелиус по опыту общения с клиентами.

Тем не менее, после инцидентов какого-то ажиотажного спроса на датчики угарного газа в магазине Alfatom нет, констатировала она.