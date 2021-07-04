Bolt выходит на рынок продуктовых магазинов

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Компания Bolt разрабатывает новую услугу под названием Bolt Markets, с помощью которой клиентов снабжают продуктами из собственных «темных магазинов», пишет Rus.Postimees.

Термин «темный магазин» относится к складам и центрам заказов, стратегически расположенным в городах, чтобы обеспечить быструю доставку товаров покупателям.

Компания Bolt, которая также предлагает услуги каршеринга и доставки еды, начала доставлять продукты вместе с партнерами в прошлом году, так как спрос на них скачкообразно вырос во время локдауна, обусловленного пандемией. Теперь компания расширяется, то есть вместо того, чтобы быть просто посредником, Bolt покупает, продает и доставляет свои товары в полном объеме.

Первый темный магазин будет расположен в центре Таллинна, став краеугольным камнем пилотного проекта. По словам менеджера по развитию продуктов Bolt Евгения Кабанова, Bolt Market будет запущен в ближайшие недели.