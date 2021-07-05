dv.ee • 5 июля 2021 в 12:17
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Рыночная стоимость бывшего рекламного бизнеса Линнамяэ выросла до 1,17 млрд евро

Маргус Линнамяэ.  Фото: Andras Kralla

В понедельник на Лондонской фондовой бирже начались публичные торги акциями рекламного бизнеса Baltic Classifieds Group (BCG), ранее принадлежавшего бизнесмену Маргусу Линнамяэ, рыночная стоимость предприятия выросла до 1,17 миллиарда евро, пишет rus.err.ee.

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Стоимость первичного публичного предложения (IPO) акций компании составила 165 британских пенни, но при открытии биржи она поднялась до 200, в результате чего капитализация концерна достигла 1,17 млрд долларов.

Предприятие было основано в 1999 году при создании порталов kv.ee и osta.ee. BCG владеет и управляет 12 балтийскими порталами, в их число входят auto24.ee, KV.EE, Osta.ee, City24.ee, Kuldnebörs.ee.

MM Grupp, крупная холдинговая компания Линнамяэ, в прошлом году продала BCG фонду Apax Partners.

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