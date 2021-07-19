Õhtuleht: Репс отпраздновала юбилей за счет налогоплательщиков
В январе прошлого года Майлис Репс, которая на тот момент исполняла обязанности министра образования и науки, закатила роскошную вечеринку по случаю юбилея. Все расходы взяло на себя министерство, пишет Õhtuleht.
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