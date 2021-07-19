Õhtuleht: Репс отпраздновала юбилей за счет налогоплательщиков

Майлис Репс. Фото: Andras Kralla

В январе прошлого года Майлис Репс, которая на тот момент исполняла обязанности министра образования и науки, закатила роскошную вечеринку по случаю юбилея. Все расходы взяло на себя министерство, пишет Õhtuleht.