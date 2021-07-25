Фирма "мусорного короля" Осипенко должна государству более миллиона евро

Николай Осипенко. Фото: Ekspress Meedia, Scanpix

У фирмы по вывозу мусора Ekovir, принадлежащей предпринимателю и политику Николаю Осипенко, образовалась налоговая задолженность перед государством в размере более миллиона евро, пишет rus.err.ee со ссылкой на «Северное побережье».

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Согласно данным Налогового департамента, у Ekovir имеется рассроченная налоговая задолженность в размере около 1,1 млн евро, львиную долю которой составляют платы за загрязнение.

На так называемом промежуточном складе на Уйкалаской свалке несколько лет стояло огромное количество мусора – в основном смешанные бытовые отходы в открытом виде, но были и затюкованные отходы, однако плату за загрязнение, сопутствующую обращению с отходами, за него не платили.

Осипенко не видит в налоговом требовании к Ekovir ничего катастрофичного, утверждая, что Налогово-таможенный департамент сам предложил рассрочить задолженность по налогам.

У второго крупного предприятия Осипенко N&V, которое занимается строительством и обслуживанием дорог и улиц, долг по налогам достигает 280 000 евро.