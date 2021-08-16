Кальюлайд: я готова баллотироваться на второй срок
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд готова баллотироваться на второй срок - об этом она заявила в интервью изданию Postimees.
До сих пор у правящей коалиции нет официального кандидата на пост президента. Тем временем, до президентских выборов в Рийгикогу остается всего две недели, напоминает Postimees.
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