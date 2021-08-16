Кальюлайд: я готова баллотироваться на второй срок

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд готова баллотироваться на второй срок - об этом она заявила в интервью изданию Postimees.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд Фото: Лийз Трейманн

До сих пор у правящей коалиции нет официального кандидата на пост президента. Тем временем, до президентских выборов в Рийгикогу остается всего две недели, напоминает Postimees.