Касса по безработице предложит правительству оставить прежний размер ставки страхового взноса по безработице
Совет Эстонской кассы по безработице сделает Правительству Республики предложение оставить ставку страховых взносов по безработице на прежнем уровне уровне на следующие четыре года.
Сейчас размер ставки составляет 2,4%, из которых работники платят 1,6%, и работодатели 0,8%.
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