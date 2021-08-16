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Касса по безработице предложит правительству оставить прежний размер ставки страхового взноса по безработице

Председатель совета Эстонской кассы по безработице Арто Аас. Фото: Raul Mee

Совет Эстонской кассы по безработице сделает Правительству Республики предложение оставить ставку страховых взносов по безработице на прежнем уровне уровне на следующие четыре года.

Сейчас размер ставки составляет 2,4%, из которых работники платят 1,6%, и работодатели 0,8%.