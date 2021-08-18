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    Квартальная прибыль Luminor составила 21,5 млн евро

    Чистая прибыль банка Luminor во втором квартале нынешнего года составила 21,5 миллиона евро, доходность капитала - 5,1%.

    Головная контора Luminor в ТаллиннеФото: Андрас Кралла
    Продажи новых жилищных кредитов физическим лицам выросли во втором квартале почти в три раза по сравнению с предыдущим годом, а объём бизнес-кредитов рос на протяжении всего квартала, отмечается в распространенном Luminor пресс-релизе.
    Если во втором квартале 2020 года чистая прибыль банка составляла 13,5 миллиона евро, то в этом году она достигла 21,5 миллиона евро.
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    Этот рост стал возможен, прежде всего, благодаря снижению резервов на случай потерь по кредитам, что привело к более высокой доходности капитала – 5,1%, тогда как во втором квартале 2020 года она составляла 3,3%.
    Капитализация Luminor по базовому капиталу первого уровня (CET1) составляет 23,4% (при целевом значении 17%).
    В июле Европейский центральный банк опубликовал результаты своей углублённой оценки, которые подтвердили устойчивость банка Luminor, а также хорошее качество активов и капитализации.
    Luminor – крупнейший независимый банк в странах Балтии и третий по величине поставщик финансовых услуг в регионе, насчитывающий около 870 000 клиентов и 2300 сотрудников.

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