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18 августа 2021 в 12:49 Поделиться:









Квартальная прибыль Luminor составила 21,5 млн евро

Чистая прибыль банка Luminor во втором квартале нынешнего года составила 21,5 миллиона евро, доходность капитала - 5,1%.

Головная контора Luminor в Таллинне Фото: Андрас Кралла

Продажи новых жилищных кредитов физическим лицам выросли во втором квартале почти в три раза по сравнению с предыдущим годом, а объём бизнес-кредитов рос на протяжении всего квартала, отмечается в распространенном Luminor пресс-релизе.

Если во втором квартале 2020 года чистая прибыль банка составляла 13,5 миллиона евро, то в этом году она достигла 21,5 миллиона евро.

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Этот рост стал возможен, прежде всего, благодаря снижению резервов на случай потерь по кредитам, что привело к более высокой доходности капитала – 5,1%, тогда как во втором квартале 2020 года она составляла 3,3%.

Капитализация Luminor по базовому капиталу первого уровня (CET1) составляет 23,4% (при целевом значении 17%).

В июле Европейский центральный банк опубликовал результаты своей углублённой оценки, которые подтвердили устойчивость банка Luminor, а также хорошее качество активов и капитализации.

Luminor – крупнейший независимый банк в странах Балтии и третий по величине поставщик финансовых услуг в регионе, насчитывающий около 870 000 клиентов и 2300 сотрудников.