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19 сентября 2021 в 14:16 Поделиться:









От многодетной семьи до дорогого автомобиля: эксперты раскрыли свои самые серьезные финансовые ошибки

Mercedes-Benz C-класс. Фото: Scanpix

Обозреватель рубрики FT Money и блогер Кен Окороафор признает, что самой большой финансовой ошибкой в ​​его жизни была покупка автомобиля Mercedes-Benz C-класс по завышенной цене. Таким образом он наделся привлечь спутницу жизни, однако это обернулось полной катастрофой – одно расставание следовало за другим, да и в финансовом плане покупка оказалась неразумной, пишет Äripäev.

„Однако когда я продал эту машину и купил намного дешевле, то встретил свою прекрасную супругу, с которой на данный момент мы вместе уже десять лет», - сказал он.

Автор Financial Times Люси Келлавей признала, что чисто с финансовой точки зрения ее самым большим провалом было появление четырех детей. С другой стороны, она подчеркивает, что не все важные в жизни вещи связаны с деньгами, поэтому иметь четверых детей было правильным решением.

Редактор рубрики Financial Times о работе и карьере Изабель Бервик вспомнила, как в 1990-ых годах она погрязла в долгах из-за новых отношений. Тогда она училась в университете и получала скромную зарплату, а задолженность образовалась на кредитной карте.

Глава колонки мнений Financial Times Джонатан Гатри вспомнил историю из детства, когда он и его друг пошли собирать клубнику, чтобы заработать денег. По его словам, одна семья точно знала, как велись дела на ферме и следила за тем, как оплачивали работу. Гатри и его друг были новичками, и в конце смены хозяин фермы заявил им о том, что половина собранной клубники не соответствует стандартам и поэтому не годится. Более того, Гатри считает, что мужчина неправильно заплатил им и положил часть денег себе в карман.

Когда дети вернулись домой, то поняли, что сумма, которую они заработали на сборе клубники, была крошечной.

Гатри отмечает, что после этого опыта он очень внимательно относится к сделкам, в которые вступает. По его наблюдениям, есть два типа людей – те, кто знают о расчете процентов и те, кто нет. Гатри уверен, что чем меньше людей относятся ко второму типу, тем лучше.

Редактор рубрики потребителя Financial Times Клер Барретт вспомнила историю, которая произошла много лет назад. Женщина недавно приобрела квартиру и рассталась с партнером. Поскольку тот забрал с собой журнальный столик, она пошла в Ikea, чтобы купить новый. Ей понравился столик за 250 фунтов стерлингов, и Баррет решила купить его в рассрочку, поскольку в этом случае она получала 10% скидки. Тогда это казалось очень хорошим предложением, однако много лет спустя женщина поняла, что все еще платит за этот стол, и уже переплатила 100 фунтов по сравнению с изначальной ценой. Процентная ставка за стол составляла более 20% годовых.