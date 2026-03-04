Назад 05.03.26, 06:00 Туроператоры: «Дубай был хорошим направлением для тех, кто хочет улететь из европейского дурдома» Эстонские организаторы путешествий в ожидании: от того, как долго продлится новая война на Ближнем Востоке, зависят многие планы на туристический сезон, в том числе поездки по не затронутым атаками направлениям. В случае затяжного конфликта пострадать могут и доходы стран Балтии от туризма, прежде всего это касается Латвии и Литвы.

«Путешествие в Дубай было перелетом в сказку, посмотреть, как там нефтяные шейхи живут», – вспоминают туроператоры. На фото деловой центр города ночью 3 марта. По данным компании Mintel World, только в первые два дня войны на Ближнем Востоке Иран запустил около 400 ракет и примерно 1000 беспилотников в направлении Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Бахрейна, Катара и Иордании.

Foto: GIUSEPPE CACACE

Начатая 28 февраля военная операция США и Израиля против Ирана и ответные удары сил исламской республики по объектам на всем Ближнем Востоке перекраивает планы путешествий и перелетов в евразийском регионе. По словам Татьяны Глюкман, совладельцы и руководительницы турфирмы OleLukoe, сам Иран был мало популярным направлением у эстонских туроператоров, туда ездили считанные группы – в основном с авторскими программами. А вот отмена рейсов в Дубай станет серьезным вызовом особенно для крупных турфирм.

«Сейчас покупатели, как ни странно, отказываются от дешевых продуктов. Конечно, речь не о хлебе и молоке – а о коротких турах, например, в Ригу или в Финляндию. В целом для путешествий по Европе клиенты часто выбирают “ловить” дешевые билеты, скажем, от airBaltic, а потом просто самостоятельно гулять без гида. Что называется – сменить картинку недорого. А вот на дорогие туры, стоимостью, скажем, 3000 евро, спрос сохранялся. У клиента запрос – “улететь из европейского дурдома”, то есть попасть в место максимально далекое от депрессивной европейской повестки дня, – рассказывает о потребительских предпочтениях Глюкман. – И Дубай был в этом смысле очень хорошим направлением, такой перелет в сказку, посмотреть, как там нефтяные шейхи живут».

Сама OleLukoe пока не сильно пострадала от новой фазы конфликта на Ближнем Востоке. По словам Глюкман, в последние дни февраля турфирма планово успела вернуть домой пробную группу туристов из Дубая. «Еще шутили, вот бы задержаться на пару дней», – иронизирует она. Фирма планировала организовывать поездки в ОАЭ дважды в год, но пока реализация этих планов приостановлена. Также в фирме приняли решение отменить запланированный на ближайшее время тур в Грецию, а сама Глюкман отказалась от отпуска в Египте.

«Кипр уже в зоне боевых действий, а потому и в Грецию лететь спокойно не получится – это уже рядом. И, конечно, не будет покоя в регионе Красного моря. У многих у нас уже есть, если не у самих, то у родственников, друзей, клиентов, к сожалению, опыт нахождения под обстрелами или рядом с зонами боевых действий. И понятно, что безопасность – превыше всего. Пока на планете еще есть другие локации, не затронутые военными событиями», – размышляет предпринимательница. Она отмечает, что пока война в наибольшей степени затронула массовых туроператоров, для которых ближневосточное направление – один из важных источников доходов. «Не так много остается мест, куда из Европы зимой можно улететь в тепло. И, конечно, если конфликт продлится, это приведет к росту цен на путевки», – поясняет она. При этом Глюкман отмечает, что для крупных рыночных игроков расчеты в случае форс-мажоров происходят иначе, чем для мелких фирм с авторскими программами, а продление отелей до новой даты рейса может погасить авиаперевозчик. Например, airBaltic компенсирует расходы на отель в размере 90 евро за ночь, а гостиницы держат для операторов довоенные цены на номера, хотя рыночная стоимость жилья в ОАЭ уже ощутимо поднялась из-за застрявших там туристов. Пробки в небе над Стамбулом «Мы все сейчас немного напрягаемся», – признает организатор авторских и приключенческих туров Елена Матоян, руководительница Tallinn Guide Club. По ее словам, основную угрозу для туроператоров представляют на сегодня даже не сами военные действия, а заторы в крупных пересадочных узлах, прежде всего в Стамбуле, через который проходит трафик из Европы и на Ближний Восток, и в более отдаленную Азию: «Воздушные коридоры в небе над Стамбулом перегружены. Все самолеты просто не успевают прилетать и улетать, приличные задержки. А именно в Стамбуле стыковки для очень многих направлений». По словам Матоян, ситуация затрагивает тех туристов, которые уже путешествуют на Ближний Восток, а также тех, у кого вылеты в направлении Персидского залива намечены на ближайшее время. Прогнозировать развитие ситуации в выездном туризме, по ее словам, пока сложно, поскольку неясно, как долго продлится острая фаза военного конфликта. Матоян отмечает, что ОАЭ – достаточно популярное направление у эстонских путешественников, в меньшей степени туристы летают в Иорданию и Оман, а Катар и Бахрейн пользуются минимальным спросом. Сама турфирма Tallinn Guide Club сейчас не предлагает поездок в страны арабского востока, фокусируясь на более отдаленных направлениях в Азии. «Было уже понятно, что летаем или на запад, или на восток, в Азию», – замечает она. Ее коллега Татьяна Глюкман также констатирует, что для профессионалов туристического рынка нестабильность на Ближнем Востоке не стала шокирующей неожиданностью. Крупные операторы пока призывают туристов следить за информацией от своих турагентов и государственных органов. «Если у вас запланирована поездка на Ближний Восток или через этот регион (включая транзитные пересадки), просим следить за официальными уведомлениями на сайте kriis.ee и при необходимости связаться со своим консультантом... В регионе могут оперативно меняться ограничения на использование воздушного пространства, расписание рейсов, условия пересадок и режим работы аэропортов. Несколько авиакомпаний уже отменили или перенаправили рейсы», – сообщает, например, Estravel.

При этом Елена Матоян отмечает, что даже затяжная нестабильность в регионе Персидского залива почти не повлияет на туристический сезон в самой Эстонии. По ее словам, большая часть гостей приезжают в Таллинн из Западной, Северной Европы и Северной Америки, а потому не путешествуют через страны арабского востока: «Из Таллинна практически не было прямых рейсов туда». В большей степени от затяжной нестабильности может пострадать туристический сектор Латвии и Литвы, принимающих большой поток гостей из Израиля.

«Пока все в ожидании. Никто массово не бежит отказываться от путешествий и перекраивать планы. Но если конфликт затянется – да, существенные проблемы будут», – резюмирует она.

«Государство уже задвигалось, это радует»

Всего, по данным Министерства иностранных дел Эстонии, на Ближнем Востоке сегодня находится в сумме порядка 3000 граждан Эстонии. МИД призывает тех, кто желает вылететь на родину, зарегистрироваться на сайте Reisi Targalt

Торжественная встреча пассажиров из Дубая, прибывших в аэропорт Сиднея 4 марта. Задержки и отмены рейсов из-за новой эскалации на Ближнем Востоке уже признаны крупнейшим сбоем в глобальном воздушном транспорте со времен пандемии COVID-19. Изменено расписание тысяч самолетов.

Foto: Scanpix

Партнером по вывозу туристов для государства выступает туроператор Novatours, первый вывозной рейс на 180 пассажиров отправится из аэропорта Маскат в Омане сегодня, 5 марта. Стоимость поездки составляет 400 евро на человека и дополнительно оплачивается трансфер в зависимости от местонахождения.

Оставшуюся часть стоимости специального рейса покрывает государство. Воспользоваться вывозными рейсами могут граждане Эстонии и обладатели выданных ею «серых» паспортов неграждан. «Государство уже задвигалось, это радует», – говорит руководитель программы кино и мультимедиа стартап-инкубатора Технополя в Ида-Вирумаа Ольга Курдовская. Она отправилась на отдых в Дубай вместе с семьей и застряла в ОАЭ из-за начавшихся военных действий. По словам Курдовской, иранские атаки начались в последние дни их отпуска, которые семейство рассчитывало посвятить спокойному отдыху на пляже. В итоге и ей самой, и ее ребенку пришлось в том числе ночевать на подземной парковке отеля.

«Сейчас все относительно спокойно, только шум периодически от летательных аппаратов и хлопки, как говорят, от работы ПВО. Персонал гостиницы уверяет, что для обеспечения безопасности делается все возможное. В первые дни мы стали свидетелями очень громких ударов, один из них пришелся на соседний отель, который после задымился», – рассказывает Курдовская. По ее словам, сегодня застрявшие в Эмиратах туристы сутками напролет мониторят сведения о работе аэропортов и планируемых рейсах. Причем, даже наличие оплаченного билета не гарантирует успешного вылета – некоторые путешественники узнают об очередной отмене, уже приехав в аэропорт. Связаться с авиакомпаниями трудно из-за перегруженных линий и ограничений связи.

«Мы предпочитаем никуда не двигаться, пока оставаться там, где мы есть. Потому что я с ребенком, и вопрос безопасности – превыше всего. Тот же отель, где мы отдыхали, предложил нам лучшую возможную цену, с учетом обстоятельств. Неясно, меняя жилье, получишь ли ты лучшую цену, и насколько на новом месте будет обеспечена защита», – размышляет застрявшая в Дубае туристка. Пока у Ольги Курдовской не было возможности воспользоваться вывозным рейсом, организованным правительством Эстонии из Омана: «Мы еще пока ждем. Ну и хотя бы первый рейс, когда он взлетит, когда сядет на эстонской земле, тогда можно будет сказать – да, вывоз состоялся».