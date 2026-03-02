Назад KM 02.03.26, 10:11 Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты Ключевыми словами наступающей весны в Selveri Köök станут более умная упаковка, еще более широкий выбор вкусов и удобство. Обновились как внешний вид блюд, так и их содержание, а также появились новые позиции. В преддверии праздников в продажу поступят сезонные хиты.

Selveri Köök возвращает на прилавки новые продукты и старые любимые блюда в обновленном виде.

Foto: Selver

По словам исполнительного директора Kulinaaria OÜ ( Selver i Köök) Мерье Кипс , идея обновления упаковки возникла по нескольким причинам, и ключевой стала оптимизация размера порции, позволяющая сократить пищевые отходы. Новые блюда весом 350 граммов рассчитаны на один прием пищи – их достаточно, чтобы насытиться, но при этом порция не настолько большая, чтобы часть еды пришлось выбрасывать.

Еще одно важное изменение касается структуры блюд. Если раньше в комплект входили и холодные гарниры, например, маринованный огурец или тертая свекла, то теперь они предлагаются отдельно. «Так потребителю проще – не нужно перекладывать холодные компоненты на тарелку перед разогревом. Человек сам может выбрать, какой гарнир он хочет добавить к блюду», – поясняет Кипс. Новая концепция дает больше свободы и делает повторный разогрев продукта удобнее.

Помимо практичности, обновление имеет и экологическое измерение. Введение новых упаковок позволит, по оценкам, сократить использование пластика примерно на одну тонну в год.

В серию «Вкусы мира» добавлена курица в кисло‑сладком соусе с рисом. По-прежнему доступны спагетти болоньезе, бефстроганов из говяжьей печени с гречкой и гуляш из индейки с картофелем. Появилась также свиная вырезка с картофелем по‑ковбойски в перечном соусе.

Foto: Selver

Любимые блюда остаются в ассортименте, а также добавлены новые позиции

Любимые потребителями вкусы остаются в ассортименте, однако к ним добавились и новые блюда. В меню появилась котлета из филе индейки с овощами – она богата клетчаткой и создана с акцентом на высокое содержание белка.

В серию «Вкусы мира» добавлена куриное филе в кисло‑сладком соусе с рисом – сочетание, которое сразу вызывает ассоциации с азиатской кухней. В ассортименте по-прежнему остаются спагетти болоньезе, бефстроганов из говяжьей печени с гречкой и гуляш из индейки с картофелем.

В серии «Вкусы мира» появилась свиная вырезка с картофелем по‑ковбойски в перечном соусе – более праздничный вариант, который расширяет линейку и делает ее выразительнее. Блюдо связано с серией соусов Selveri Köök Premium, представленной прошлой осенью, и использует те же принципы: акцент на качестве, сложных технологиях и более дорогих ингредиентах.

По словам Кипс, такой подход позволяет предлагать готовые блюда ресторанного уровня, сохраняя при этом удобство формата. «Наш девиз – дарить людям время, чтобы они могли проводить его с близкими. Почему бы не предложить семье в праздничный день что-то быстрое, но по вкусу как в ресторане», – говорит она.

К весенним праздникам любимые вкусы снова возвращаются на прилавки

Накануне весенних праздников в продажу снова поступят популярные абрикосовый пирог, корзиночки с абрикосом и весенний торт. В качестве новинки добавится особенно насыщенный торт-пасха, который порадует каждого любителя творожных десертов и сладкого. Пасхальная тематика продолжится и в десерте – классика в новом исполнении с желтыми абрикосами и богатой творожной начинкой.

Апельсиново-персиковая шарлотка и торт манго-маракуйя также получат более свежий внешний вид – они поступят в продажу в яркой, привлекающей внимание упаковке.

В соленом ассортименте Selveri Köök появилась попкорн‑курица с острой лапшой – блюдо, добавляющее в меню азиатские оттенки и рассчитанное прежде всего на молодую и ориентированную на тренды аудиторию.

В этом году произвели 50 000 дополнительных масленичных булочек

Сказочная зима и ранний старт продаж в этом году обеспечили дополнительный импульс спросу на масленичные булочки. В итоге было произведено примерно на 50 000 булочек больше, чем годом ранее. Продажи в период самой Масленицы остались на уровне прошлого года, однако основной прирост пришелся на январь.

Самыми востребованными оказались безлактозные масленичные булочки с вишневой начинкой, которые также получили высокие оценки в нескольких журнальных дегустационных тестах.

Ярмарочные дни в Selver приносят особые вкусы

Начинающиеся 3 марта Ярмарочные дни в Selver вновь возвращают в продажу товары со специальным оформлением. На их упаковке размещен знак Selveri Tibu, который помогает покупателям легко узнавать продукты, созданные специально к этим дням.

В ассортимент Ярмарочных дней входят салат с макаронами, суши‑салат, блюдо с картофельным пюре и соусом с фрикадельками, пенне арраббьята и курица в кисло‑сладком соусе с пенне. В сладкой линейке представлены кефирное ягодное желе и ягодный пирог с крошкой.

По словам Кипс, к каждой кампании Selveri Köök старается предложить что-то новое и соответствующее сезону. Весной таким продуктом, например, станет суши-салат, который отлично подходит для быстрого и вкусного офисного обеда.

Foto: Selver

Новые вкусы для каждой целевой аудитории

Зимой и весной в ассортименте Selveri Köök также появились суп из форели, картофель по-ковбойски, бефстроганов по-курземски и веганский торт со вкусом шоколада. В раздел блюд для праздничного стола добавлены новые мини‑корзиночки с разными начинками.

К весне в ассортименте появятся коктейльные салаты с новыми вкусовыми нюансами, новый врап, а ко Дню матери – изысканный торт с ревенем.

Поскольку Selver охватывает всю Эстонию и ориентирован на все целевые группы, Selveri Köök также стремится предлагать разнообразный ассортимент – как для дома и офиса, так и для того, чтобы взять с собой в дорогу или в спортзал. «Ассортимент должен одинаково привлекать школьников, семьи и старшее поколение», – говорит Мерье Кипс.