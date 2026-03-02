Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,7%310,83
  • OMX Riga−0,17%897,13
  • OMX Tallinn−0,19%2 062,31
  • OMX Vilnius−0,64%1 371,18
  • S&P 500−0,43%6 878,88
  • DOW 30−1,05%48 977,92
  • Nasdaq −0,92%22 668,21
  • FTSE 100−1%10 801,6
  • Nikkei 225−1,35%58 057,24
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,05
  KM
  02.03.26, 10:11

Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты

Ключевыми словами наступающей весны в Selveri Köök станут более умная упаковка, еще более широкий выбор вкусов и удобство. Обновились как внешний вид блюд, так и их содержание, а также появились новые позиции. В преддверии праздников в продажу поступят сезонные хиты.
Selveri Köök возвращает на прилавки новые продукты и старые любимые блюда в обновленном виде.
  • Selveri Köök возвращает на прилавки новые продукты и старые любимые блюда в обновленном виде.
  • Foto: Selver
По словам исполнительного директора Kulinaaria OÜ (Selveri Köök) Мерье Кипс, идея обновления упаковки возникла по нескольким причинам, и ключевой стала оптимизация размера порции, позволяющая сократить пищевые отходы. Новые блюда весом 350 граммов рассчитаны на один прием пищи – их достаточно, чтобы насытиться, но при этом порция не настолько большая, чтобы часть еды пришлось выбрасывать.
Еще одно важное изменение касается структуры блюд. Если раньше в комплект входили и холодные гарниры, например, маринованный огурец или тертая свекла, то теперь они предлагаются отдельно. «Так потребителю проще – не нужно перекладывать холодные компоненты на тарелку перед разогревом. Человек сам может выбрать, какой гарнир он хочет добавить к блюду», – поясняет Кипс. Новая концепция дает больше свободы и делает повторный разогрев продукта удобнее.
Помимо практичности, обновление имеет и экологическое измерение. Введение новых упаковок позволит, по оценкам, сократить использование пластика примерно на одну тонну в год.
  • В серию «Вкусы мира» добавлена курица в кисло‑сладком соусе с рисом. По-прежнему доступны спагетти болоньезе, бефстроганов из говяжьей печени с гречкой и гуляш из индейки с картофелем.
  • Появилась также свиная вырезка с картофелем по‑ковбойски в перечном соусе.
  • Foto: Selver

Любимые блюда остаются в ассортименте, а также добавлены новые позиции

Любимые потребителями вкусы остаются в ассортименте, однако к ним добавились и новые блюда. В меню появилась котлета из филе индейки с овощами – она богата клетчаткой и создана с акцентом на высокое содержание белка.
В серию «Вкусы мира» добавлена куриное филе в кисло‑сладком соусе с рисом – сочетание, которое сразу вызывает ассоциации с азиатской кухней. В ассортименте по-прежнему остаются спагетти болоньезе, бефстроганов из говяжьей печени с гречкой и гуляш из индейки с картофелем.
Новые блюда весом 350 граммов рассчитаны на один прием пищи – их достаточно, чтобы насытиться, но при этом порция не настолько большая, чтобы часть еды пришлось выбрасывать.
В серии «Вкусы мира» появилась свиная вырезка с картофелем по‑ковбойски в перечном соусе – более праздничный вариант, который расширяет линейку и делает ее выразительнее. Блюдо связано с серией соусов Selveri Köök Premium, представленной прошлой осенью, и использует те же принципы: акцент на качестве, сложных технологиях и более дорогих ингредиентах.
По словам Кипс, такой подход позволяет предлагать готовые блюда ресторанного уровня, сохраняя при этом удобство формата. «Наш девиз – дарить людям время, чтобы они могли проводить его с близкими. Почему бы не предложить семье в праздничный день что-то быстрое, но по вкусу как в ресторане», – говорит она.

К весенним праздникам любимые вкусы снова возвращаются на прилавки

Накануне весенних праздников в продажу снова поступят популярные абрикосовый пирог, корзиночки с абрикосом и весенний торт. В качестве новинки добавится особенно насыщенный торт-пасха, который порадует каждого любителя творожных десертов и сладкого. Пасхальная тематика продолжится и в десерте – классика в новом исполнении с желтыми абрикосами и богатой творожной начинкой.
Апельсиново-персиковая шарлотка и торт манго-маракуйя также получат более свежий внешний вид – они поступят в продажу в яркой, привлекающей внимание упаковке.
В соленом ассортименте Selveri Köök появилась попкорн‑курица с острой лапшой – блюдо, добавляющее в меню азиатские оттенки и рассчитанное прежде всего на молодую и ориентированную на тренды аудиторию.

В этом году произвели 50 000 дополнительных масленичных булочек

Сказочная зима и ранний старт продаж в этом году обеспечили дополнительный импульс спросу на масленичные булочки. В итоге было произведено примерно на 50 000 булочек больше, чем годом ранее. Продажи в период самой Масленицы остались на уровне прошлого года, однако основной прирост пришелся на январь.
Самыми востребованными оказались безлактозные масленичные булочки с вишневой начинкой, которые также получили высокие оценки в нескольких журнальных дегустационных тестах.

Ярмарочные дни в Selver приносят особые вкусы

Начинающиеся 3 марта Ярмарочные дни в Selver вновь возвращают в продажу товары со специальным оформлением. На их упаковке размещен знак Selveri Tibu, который помогает покупателям легко узнавать продукты, созданные специально к этим дням.
В ассортимент Ярмарочных дней входят салат с макаронами, суши‑салат, блюдо с картофельным пюре и соусом с фрикадельками, пенне арраббьята и курица в кисло‑сладком соусе с пенне. В сладкой линейке представлены кефирное ягодное желе и ягодный пирог с крошкой.
По словам Кипс, к каждой кампании Selveri Köök старается предложить что-то новое и соответствующее сезону. Весной таким продуктом, например, станет суши-салат, который отлично подходит для быстрого и вкусного офисного обеда.
  • Начинающиеся 3 марта Ярмарочные дни в Selver вновь возвращают в продажу товары со специальным оформлением. На их упаковке размещен знак Selveri Tibu.
  • Foto: Selver

Новые вкусы для каждой целевой аудитории

Зимой и весной в ассортименте Selveri Köök также появились суп из форели, картофель по-ковбойски, бефстроганов по-курземски и веганский торт со вкусом шоколада. В раздел блюд для праздничного стола добавлены новые мини‑корзиночки с разными начинками.
К весне в ассортименте появятся коктейльные салаты с новыми вкусовыми нюансами, новый врап, а ко Дню матери – изысканный торт с ревенем.
Поскольку Selver охватывает всю Эстонию и ориентирован на все целевые группы, Selveri Köök также стремится предлагать разнообразный ассортимент – как для дома и офиса, так и для того, чтобы взять с собой в дорогу или в спортзал. «Ассортимент должен одинаково привлекать школьников, семьи и старшее поколение», – говорит Мерье Кипс.
  KM
Content Marketing
