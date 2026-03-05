Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,06%313,37
  • OMX Riga0,15%900,23
  • OMX Tallinn0,04%2 088,82
  • OMX Vilnius−0,39%1 364,41
  • S&P 500−0,56%6 830,71
  • DOW 30−1,61%47 954,74
  • Nasdaq −0,26%22 748,99
  • FTSE 1000,31%10 445,86
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,97
  • 06.03.26, 06:00

Стейки и текила для солдат союзников: женщины из Выру превратили опыт работы в армейской столовой в бизнес

Заработав уже в первый день 7000 евро оборота в киоске, оборудованном в морском контейнере на американской военной базе, начинающие предпринимательницы поняли: в Выру для американских военнослужащих нужен и собственный паб.
Грете Тальвик (слева) и Мерле Тельк (справа) открыли в Выру в конце декабря паб Double Trouble, который по вечерам стал вторым домом для многих из примерно 700 американских солдат, размещенных в городе.
  • Грете Тальвик (слева) и Мерле Тельк (справа) открыли в Выру в конце декабря паб Double Trouble, который по вечерам стал вторым домом для многих из примерно 700 американских солдат, размещенных в городе.
  • Foto: Liis Treimann
