Стейки и текила для солдат союзников: женщины из Выру превратили опыт работы в армейской столовой в бизнес
Заработав уже в первый день 7000 евро оборота в киоске, оборудованном в морском контейнере на американской военной базе, начинающие предпринимательницы поняли: в Выру для американских военнослужащих нужен и собственный паб.
Грете Тальвик (слева) и Мерле Тельк (справа) открыли в Выру в конце декабря паб Double Trouble, который по вечерам стал вторым домом для многих из примерно 700 американских солдат, размещенных в городе.
Foto: Liis Treimann
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Ключевыми словами наступающей весны в Selveri Köök станут более умная упаковка, еще более широкий выбор вкусов и удобство. Обновились как внешний вид блюд, так и их содержание, а также появились новые позиции. В преддверии праздников в продажу поступят сезонные хиты.