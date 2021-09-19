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    В России проходят парламентские выборы, участки для голосования открыты и в Эстонии

    Выборы в России.Фото: ARUN SANKAR, Scanpix

    Воскресенье, 19 сентября - основной день голосования на выборах в Государственную думу России.

    В выборах участвуют и граждане России, проживающие на территории Эстонии: избирательные участки открыты в Таллинне, Нарве и Тарту, голосование продолжится до 20 часов, пишет rus.err.ee.
    По данным российского посольства, своим конституционным правом участвовать в голосовании могут воспользоваться около 83 000 граждан РФ, проживающих в Эстонии.
    Для участия в выборах COVID-сертификат не требуется, нужен только паспорт гражданина Российской Федерации.
    Выборы в Госдуму проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

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Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
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