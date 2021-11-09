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    Центристы и соцдемы подписали коалиционное соглашение в Таллинне

    Мэр Таллинна Михаил Кылварт. Фото: Liis Treimann

    Во вторник утром центристы и социал-демократы подписали коалиционное соглашение об управлении Таллинном на ближайшие четыре года, сообщает rus.err.ee.

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    26 октября 2021
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    По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, главная ценность города - это его жители, и новая коалиция обещает о них заботиться, оказывая поддержку: "Жду, что впереди нас ждут конструктивные и успешные четыре года".
    От соцдемов соглашение подписал глава столичного отделения политической силы Раймонд Кальюлайд, который подчеркнул, что горожане нуждаются в поддержке, особенно в нынешнее сложное время.
    Подписанию коалиционного соглашения предшествовали переговоры, которые длились практически две недели.
    У центристов в горсобрании нового созыва 38 мандатов из 79, у соцдемов - 6.

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