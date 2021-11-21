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Грегор Алакюла

21 ноября 2021 в 10:09 Поделиться:









Airbnb забирает пятую часть аренды, но хозяева квартир не жалуются

Хелена Кайсма и Приит Лийв поделились опытом сдачи квартиры через Airbnb. Фото: Грегор Алакюла

Предприниматели, сдающие квартиру через платформу Airbnb, отдают ей почти пятую часть своего дохода, однако считают, что оно того стоит. "Затраты на самостоятельный маркетинг и управление сайтом были бы еще выше", - считает Хелена Кайсма. Она поделилась своим опытом сдачи таллиннских гостевых квартир в эфире программы «Turismitund» на радио Äripäev.

Другой участник передачи, Приит Лийв, который сдает в аренду ферму на Сааремаа, рассказал, иногда клиенты хотят платить за жилье в обход платформы. Однако Лийв считает, что это того не стоит: хотя можно сэкономить на комиссионных, приходится запрашивать у клиентов депозит, который гарантирует, что они точно приедут в заявленную дату. А система Airbnb позволяет предотвратить денежные потери, связанные с отменой бронировки.