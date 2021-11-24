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dv.ee

24 ноября 2021 в 7:30 Поделиться:









Более 70% жителей Эстонии поддерживают строительство морских ветропарков

Результаты исследования, проведенного фирмой Kantar Emor по заказу министерства экономики и коммуникаций, свидетельствуют о том, что более 70% населения Эстонии поддерживают строительство морских ветропарков.

Морской ветропарк (иллюстративное фото). Фото: Лийз Трейманн

По данным Emor, 72% респондентов поддерживают строительство морских ветропарков, а 62% – сухопутных ветропарков, говорится в распространенном министерством пресс-релизе.