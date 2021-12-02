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dv.ee

2 декабря 2021 в 7:44 Поделиться:









Зарплаты руководителей местных самоуправлений достигают 4000 евро

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Большинство сформированных по итогам прошедших в октябре муниципальных выборов волостных и городских собраний первым делом утвердили повышение зарплат волостных старейшин и мэров городов - в среднем размеры их зарплат выросли на 21%.

Как минимум в пяти самоуправлениях зарплаты их руководителей увеличены на 1000 евро и больше, а во многих случаях были повышены и зарплаты председателей волостных и городских собраний, пишет rus.err.ee.

В процентном отношении больше всего увеличилась зарплата мэра Пайде: с 2800 до 4000 евро, или на 43%.

Новое волостное собрание Пыхья-Сакала повысила зарплату старейшины на 1000 евро до 3800 евро в месяц.

С зарплатами председателей волостных и городских собраний движение разнонаправленное, и в некоторых случаях они даже снизились. Так, в волости Вормси компенсацию главе волостного собрания сократили с 64 евро до нуля, а в волости Мулги - с 1360 до 1000 евро в месяц.