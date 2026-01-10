Юный финансовый блогер мечтает стать миллионером: я хочу жить той жизнью, о которой мечтала

В портфеле молодой инвесторки Ханны Нымм есть фонды, отдельные акции, облигации, немного криптовалюты, недвижимость и инвестиционные вина. Примерно половина инвестиций приходится на фонды, доля инвестиционных вин и криптовалюты остается ниже 5%, а остальное распределено между разными классами активов.
Foto: Erakogu
Путь Нымм к миллиону начался уже в 14 лет, когда она провела свое первое лето, работая сразу в нескольких местах. В то время она почти ничего не знала о финансовой грамотности, а богатство означало для нее скорее необходимость много работать, рассказала Нымм в передаче радио Äripäev «Investor Toomase tund».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Искусственный интеллект сделал Южную Корею победителем биржевого марафона прошедшего года. Датский фондовый рынок пострадал из-за Novo Nordisk, а Балтийская биржа дала щелчок по носу крупнейшим индексам. Отталкиваясь от этого, эксперты дают подсказки о том, каким может стать 2026 год.
Если аналитики Уолл-стрит и местные оптимисты прогнозируют дальнейший взлет технологического сектора и фондового рынка США, то более критически настроенные инвесторы предупреждают о напоминающем эпоху «dot-com» пузыре и о грядущей волатильности.