10.01.26, 15:51 Юный финансовый блогер мечтает стать миллионером: я хочу жить той жизнью, о которой мечтала Инвестор Ханна Нымм, ранее известная под псевдонимом Miljonineiu, делится финансовыми знаниями с молодежью уже с 2021 года. Ее вдохновляет цель достичь статуса миллионера.

В портфеле молодой инвесторки Ханны Нымм есть фонды, отдельные акции, облигации, немного криптовалюты, недвижимость и инвестиционные вина. Примерно половина инвестиций приходится на фонды, доля инвестиционных вин и криптовалюты остается ниже 5%, а остальное распределено между разными классами активов.

Foto: Erakogu

Путь Нымм к миллиону начался уже в 14 лет, когда она провела свое первое лето, работая сразу в нескольких местах. В то время она почти ничего не знала о финансовой грамотности, а богатство означало для нее скорее необходимость много работать, рассказала Нымм в передаче радио Äripäev «Investor Toomase tund».