  • OMX Baltic0,22%316,16
  • OMX Riga0,14%927,48
  • OMX Tallinn0,12%2 072,35
  • OMX Vilnius0,72%1 387,86
  • S&P 5000,65%6 966,28
  • DOW 300,48%49 504,07
  • Nasdaq 0,95%23 702,88
  • FTSE 1000,8%10 124,6
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,26
  • 10.01.26, 11:47

Минимальная зарплата: работодатели не согласны с предложением госпримирителя

Союз работодателей не поддержал предложение государственного примирителя установить минимальную заработную плату на уровне 956 евро в месяц. С этим вариантом согласились профсоюзы, тогда как работодатели выдвинули встречное предложение — 939 евро.
Глава Союза работодателей Хандо Суттер.
  • Глава Союза работодателей Хандо Суттер.
  • Foto: Raul Mee
Госпримиритель направил свои предложения Союз работодателей и Центральный союз профсоюзов в начале недели. Компромисс предполагал повышение минимальной зарплаты с нынешних 886 евро. Ранее позиции сторон существенно расходились: работодатели предлагали рост примерно на 45 евро, представители работников — на 100 евро, пишет rus.err.ee.
В Союзе работодателей предложение сочли слишком обременительным. По словам руководителя организации Хандо Суттер, повышение до 956 евро в условиях экономической неопределенности является чрезмерным. «Мы отправили встречное предложение — 939 евро. Это примерно на шесть процентов больше текущей минимальной зарплаты и на два процента меньше, чем предложил госпримиритель», — отметил он, добавив, что стороны все же приблизились друг к другу.
Глава Центрального союза профсоюзов Кайа Васк ранее заявила, что после внутреннего обсуждения профсоюзы решили принять предложение госпримирителя.

