Минимальная зарплата: работодатели не согласны с предложением госпримирителя

Союз работодателей не поддержал предложение государственного примирителя установить минимальную заработную плату на уровне 956 евро в месяц. С этим вариантом согласились профсоюзы, тогда как работодатели выдвинули встречное предложение — 939 евро.
- Глава Союза работодателей Хандо Суттер.
- Foto: Raul Mee
Госпримиритель направил свои предложения Союз работодателей и Центральный союз профсоюзов в начале недели. Компромисс предполагал повышение минимальной зарплаты с нынешних 886 евро. Ранее позиции сторон существенно расходились: работодатели предлагали рост примерно на 45 евро, представители работников — на 100 евро, пишет rus.err.ee
.
В Союзе работодателей предложение сочли слишком обременительным. По словам руководителя организации Хандо Суттер, повышение до 956 евро в условиях экономической неопределенности является чрезмерным. «Мы отправили встречное предложение — 939 евро. Это примерно на шесть процентов больше текущей минимальной зарплаты и на два процента меньше, чем предложил госпримиритель», — отметил он, добавив, что стороны все же приблизились друг к другу.
Глава Центрального союза профсоюзов Кайа Васк ранее заявила, что после внутреннего обсуждения профсоюзы решили принять предложение госпримирителя.
Статья продолжается после рекламы
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Профсоюзы готовы принять предложение государственного примирителя об установлении минимальной заработной платы в размере 956 евро в месяц в 2026 году, сообщила председатель Центрального союза профсоюзов Кайа Васк.
Минимальная зарплата должна расти быстрее, считает сооснователь и руководитель Büroomaailm Юри Росс.
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.