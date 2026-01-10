Назад 10.01.26, 11:47 Минимальная зарплата: работодатели не согласны с предложением госпримирителя Союз работодателей не поддержал предложение государственного примирителя установить минимальную заработную плату на уровне 956 евро в месяц. С этим вариантом согласились профсоюзы, тогда как работодатели выдвинули встречное предложение — 939 евро.

Глава Союза работодателей Хандо Суттер.

Госпримиритель направил свои предложения Союз работодателей и Центральный союз профсоюзов в начале недели. Компромисс предполагал повышение минимальной зарплаты с нынешних 886 евро. Ранее позиции сторон существенно расходились: работодатели предлагали рост примерно на 45 евро, представители работников — на 100 евро, пишет rus.err.ee

В Союзе работодателей предложение сочли слишком обременительным. По словам руководителя организации Хандо Суттер, повышение до 956 евро в условиях экономической неопределенности является чрезмерным. «Мы отправили встречное предложение — 939 евро. Это примерно на шесть процентов больше текущей минимальной зарплаты и на два процента меньше, чем предложил госпримиритель», — отметил он, добавив, что стороны все же приблизились друг к другу.

Глава Центрального союза профсоюзов Кайа Васк ранее заявила, что после внутреннего обсуждения профсоюзы решили принять предложение госпримирителя.