  • KM
  • 07.01.26, 13:03

Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • Foto: Telia Eesti
Microsoft Surface Pro 10 – устройство серии Surface «два в одном». Как и его предшественники, оно выделяется легким и прочным алюминиевым корпусом, длительной работой от батареи и качественным сенсорным экраном, способным работать и в помещении, и на улице. Веб-камера устройства имеет ряд дополнительных функций, в том числе биометрическую аутентификацию Windows Hello с привязкой идентификаторов к устройству, а не к серверу, что улучшает защиту конфиденциальных данных, как и дополнительные функции безопасности его системы Windows 11 Pro.
«Microsoft очень серьезно относится к безопасности Surface Pro 10, начиная с аппаратного уровня. Secured-core PC включает дополнительную защиту аппаратного и программного обеспечения, что особенно важно в случае строгих требований к безопасности при работе с конфиденциальными данными», – говорит руководитель по продажам и финансированию Telia Сийм Таммесалу. По его словам, специальная клавиатура позволяет превратить планшет в полноценный ноутбук Microsoft, что дает максимальную гибкость – для любых задач.
  • Microsoft Surface Pro 10
  • Foto: Telia Eesti
  • Foto: Telia Eesti
  • Foto: Telia Eesti
Эту возможность ценит и Райво Краус, который уже много лет работает на устройствах серии Surface, возглавляя при этом группу технологических компаний, среди которых наиболее известен оптово-розничный дистрибьютор электроники и бытовой техники Miterassa.

«Мобильность – одно из ключевых технологических слов в моей работе. Мне часто приходится ездить по Эстонии и за границу – предприниматель, по сути, работает всегда и при необходимости должен быть готов работать где угодно», – говорит Краус. Раньше он пользовался Microsoft Surface 5, но лет через 5 аккумулятор начал стареть. И все же одной из основных причин замены устройства стало то, что на момент покупки Surface 5 зарядка USB-C еще не была общепринятой, и в комплект входило специальная магнитная зарядка, которая теперь ограничивает совместимость с различными док-станциями.
«Новая модель, Surface 10 Pro, решила проблему интерфейсов с помощью универсального 2 x USB-C Thunderbolt 4 для зарядки и подключения различных внешних мониторов, к счастью, сохранив и старую добрую магнитную зарядку. В новом офисе, с новым компьютером я могу пользоваться той же док-станцией», – рассказывает Краус.
Нравится ему и возможность делать наброски и заметки стилусом. Удобна и клавиатура Surface Flex, позволяющая в том числе управлять презентацией на собрании с открепленной клавиатурой и выводом изображения на внешний экран. А если сложить клавиатуру с задней панелью монитора, она отключается, позволяя использовать устройство как классический планшет. Но больше всего, по словам Крауса, его впечатляет толщина устройства – менее сантиметра, с тонкий блокнот.
«Производительность, как у Rolls Royce, то есть более чем достаточная для классического офисного ПО, заряд на несколько часов, быстрая зарядка, качество сборки 100% премиум, все функции работают плавно и очень хорошее разрешение экрана», – вот что нравится Краусу в Surface Pro 10.
Sisuturundus
