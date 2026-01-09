Береговая охрана США задержала еще один танкер «теневого флота» России

Вооруженные силы США и Береговая охрана США продолжают операцию по отслеживанию и пресечению перевозок венесуэльской нефти судами, находящимися под санкциями. Рано утром в пятницу Береговая охрана поднялась на борт уже пятого на этой неделе нефтяного танкера и продолжила наблюдение за другими судами, которые пытаются обойти введенные США ограничения на рейсы в Венесуэлу и обратно, пишет The Wall Street Journal.
Задержанным судном стал танкер Olina. Об этом сообщили американские официальные лица, а также компания Vanguard, занимающаяся безопасностью и отслеживанием судоходства. Ранее судно носило название Minerva M и было включено в санкционные списки США за участие в перевозке российской нефти.
По данным Южного командования США, операция прошла в предрассветные часы без инцидентов. Морские пехотинцы и моряки выдвинулись к судну с авианосца USS Gerald R. Ford.
Эксперт Райво Варе опасается, что операция США в Венесуэле станет прецедентом, который побудит диктатуры вроде Китая или России напасть на Тайвань и Казахстан. «Международного права не существует: это кормушка для демагогов и юристов», – считает в связи с этим эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин.
Европейское командование вооруженных сил США объявило о захвате танкера Marinera, которое шло под российским флагом и было связано с венесуэльской нефтью. Судно нарушало санкции, сообщило командование.