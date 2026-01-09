Назад 09.01.26, 17:21 Береговая охрана США задержала еще один танкер «теневого флота» России Утром 9 января береговая охрана США перехватила танкер Olina в Карибском море недалеко от Тринидада. Ранее это судно участвовало в перевозке российской нефти, оно находится под санкциями ЕС и США.

Скриншот из видео с задержанием танкера Olina

Foto: U.S. Southern Command

Вооруженные силы США и Береговая охрана США продолжают операцию по отслеживанию и пресечению перевозок венесуэльской нефти судами, находящимися под санкциями. Рано утром в пятницу Береговая охрана поднялась на борт уже пятого на этой неделе нефтяного танкера и продолжила наблюдение за другими судами, которые пытаются обойти введенные США ограничения на рейсы в Венесуэлу и обратно, пишет The Wall Street Journal

Задержанным судном стал танкер Olina. Об этом сообщили американские официальные лица, а также компания Vanguard, занимающаяся безопасностью и отслеживанием судоходства. Ранее судно носило название Minerva M и было включено в санкционные списки США за участие в перевозке российской нефти.

По данным Южного командования США, операция прошла в предрассветные часы без инцидентов. Морские пехотинцы и моряки выдвинулись к судну с авианосца USS Gerald R. Ford.