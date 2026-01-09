Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,22%316,16
  • OMX Riga0,14%927,48
  • OMX Tallinn0,12%2 072,35
  • OMX Vilnius0,72%1 387,86
  • S&P 5000,7%6 969,62
  • DOW 300,48%49 502,75
  • Nasdaq 0,84%23 676,91
  • FTSE 1000,8%10 124,6
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,9
  • OMX Baltic0,22%316,16
  • OMX Riga0,14%927,48
  • OMX Tallinn0,12%2 072,35
  • OMX Vilnius0,72%1 387,86
  • S&P 5000,7%6 969,62
  • DOW 300,48%49 502,75
  • Nasdaq 0,84%23 676,91
  • FTSE 1000,8%10 124,6
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,9
  • 09.01.26, 17:21

Береговая охрана США задержала еще один танкер «теневого флота» России

Утром 9 января береговая охрана США перехватила танкер Olina в Карибском море недалеко от Тринидада. Ранее это судно участвовало в перевозке российской нефти, оно находится под санкциями ЕС и США.
Скриншот из видео с задержанием танкера Olina
  • Скриншот из видео с задержанием танкера Olina
  • Foto: U.S. Southern Command
Вооруженные силы США и Береговая охрана США продолжают операцию по отслеживанию и пресечению перевозок венесуэльской нефти судами, находящимися под санкциями. Рано утром в пятницу Береговая охрана поднялась на борт уже пятого на этой неделе нефтяного танкера и продолжила наблюдение за другими судами, которые пытаются обойти введенные США ограничения на рейсы в Венесуэлу и обратно, пишет The Wall Street Journal.
Задержанным судном стал танкер Olina. Об этом сообщили американские официальные лица, а также компания Vanguard, занимающаяся безопасностью и отслеживанием судоходства. Ранее судно носило название Minerva M и было включено в санкционные списки США за участие в перевозке российской нефти.
По данным Южного командования США, операция прошла в предрассветные часы без инцидентов. Морские пехотинцы и моряки выдвинулись к судну с авианосца USS Gerald R. Ford.

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 17.12.25, 11:06
Трамп объявил блокаду подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады нефтяных танкеров, находящихся под санкциями и следующих в Венесуэлу или из нее.
Mнения
  • 07.01.26, 06:00
Райво Варе: Гренландия – следующая. Через два месяца
Эксперт Райво Варе опасается, что операция США в Венесуэле станет прецедентом, который побудит диктатуры вроде Китая или России напасть на Тайвань и Казахстан. «Международного права не существует: это кормушка для демагогов и юристов», – считает в связи с этим эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин.
Новости
  • 07.01.26, 16:35
США объявили о захвате танкера под российским флагом
Второе судно захвачено
Европейское командование вооруженных сил США объявило о захвате танкера Marinera, которое шло под российским флагом и было связано с венесуэльской нефтью. Судно нарушало санкции, сообщило командование.
Биржа
  • 22.12.25, 15:43
Геополитическая напряженность подняла цену на золото до нового рекорда
Рост геополитической напряженности и ожидания снижения процентных ставок в США подняли цену на золото до нового рекорда, сообщает Bloomberg.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 07.01.26, 16:15
Обанкротился рыбный завод с крупной налоговой задолженностью
2
Новости
  • 07.01.26, 13:16
Рост цен на серебро вынудил закрыться местный ювелирный магазин
3
Mнения
  • 07.01.26, 06:00
Райво Варе: Гренландия – следующая. Через два месяца
4
Новости
  • 07.01.26, 08:28
Российские предприниматели, разбогатевшие на нефтебизнесе, инвестируют в крупную застройку на Рейди теэ
5
Интервью
  • 08.01.26, 06:00
Новый мэр Кохтла-Ярве: добыча сланца должна сохраняться как минимум до конца столетия
6
Новости
  • 06.01.26, 14:30
Наследники основателя Olympic заработали на криптовалюте и золоте 100 млн. «Постоянно ощущается напряжение»

Последние новости

Новости
  • 09.01.26, 18:40
Таллинн рассматривает возможность остановить проектирование новой больницы
Новости
  • 09.01.26, 17:35
С нового года в статистику цен на продукты включат и цены со скидками
Новости
  • 09.01.26, 17:21
Береговая охрана США задержала еще один танкер «теневого флота» России
Новости
  • 09.01.26, 17:08
Прокуратура обжалует оправдательный приговор по делу Намм, Кангура и Тамма в Госсуде
Новости
  • 09.01.26, 17:01
Профсоюзы согласны на компромисс: минимальная зарплата может вырасти до 956 евро
Инвестор Тоомас
  • 09.01.26, 16:41
Инвестор Тоомас: пять финансовых советов на случай развода
Mнения
  • 09.01.26, 16:11
Делов-то: мир перекроим, от велодорожек откажемся! Экономия в Таллинне, «СВО» в Венесуэле и риэлторский взгляд на Гренландию
Новости
  • 09.01.26, 15:08
Детям и пенсионерам придется платить за проезд на уездных автобусных маршрутах

Сейчас в фокусе

Компания Vimida, ведущая деятельность на арендованных площадях в Какумяэ, перерабатывает лосося и форель.
Новости
  • 07.01.26, 16:15
Обанкротился рыбный завод с крупной налоговой задолженностью
Когда Андро Роос покинул кооператив, он рекомендовал его членам полностью отстранить оставшийся состав совета.
Новости
  • 08.01.26, 08:27
Испытывающее финансовые трудности КСО задолжало сотни тысяч евро
Из-за того, что Макс Каур кочует из одного самоуправления в другое, оппозиция назвала его политическим туристом. На себя посмотрите, отвечает им Каур.
Интервью
  • 08.01.26, 06:00
Новый мэр Кохтла-Ярве: добыча сланца должна сохраняться как минимум до конца столетия
По словам перевозчиков, в прошлом году им досаждали сразу несколько проблем, и уверенности в том, что начавшийся год изменит ситуацию к лучшему, нет.
Новости
  • 08.01.26, 12:23
В прошлом году закрылись 37 транспортных компаний
VR-Koda изготавливает внутренние вставки для горнолыжных ботинок.
Новости
  • 08.01.26, 16:00
В Ида-Вирумаа закрывается семейное производство: работу потеряют десятки человек
Сенатор-республиканец Линдси Грэм и президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 08.01.26, 09:31
Трамп дал зеленый свет законопроекту о санкциях в отношении РФ
Дмитрий Липявко (слева) с партнером и представителем правительства Ханты-Мансийска во время подписания меморандума о сотрудничестве в 2019 году.
Новости
  • 07.01.26, 08:28
Российские предприниматели, разбогатевшие на нефтебизнесе, инвестируют в крупную застройку на Рейди теэ
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026