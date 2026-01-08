Назад 08.01.26, 16:00 В Ида-Вирумаа закрывается семейное производство: работу потеряют десятки человек Семейная компания VR-Koda, работавшая в деревне Куртна более 30 лет, планирует прекратить деятельность и сократить 43 сотрудников. Владельцы объясняют это стремительным ростом издержек, который сделал дальнейшее производство в Эстонии экономически невозможным.

VR-Koda изготавливает внутренние вставки для горнолыжных ботинок.

Foto: Raul Mee

О проблемах VR-Koda «Деловые ведомости» писали еще в октябре прошлого года, когда было сокращено 10 человек.

VR-Koda изготавливает внутренние вставки для горнолыжных ботинок по заказу итальянской фирмы Mares S.p.A. В этот же концерн входит известный бренд Head, в ботинках которого катаются олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Производством в Ида-Вирумаа руководят супруги Пирет и Тармо Пяэро.

По словам Тармо Пяэро, международный партнер уже тогда считал производство в Эстонии более дорогим и нестабильным. Быстрый рост зарплат и цен, а также инфляция снижают конкурентоспособность местных компаний. «Это работа, которую можно выполнять и в других странах», – пояснял он.

Пяэро подчеркивал, что речь идет не только об экономических, но и о геополитических факторах: «Мы работаем в составе крупного концерна, у которого есть свои стратегии. Российская граница близко, ситуация нестабильна. Все это оказывает влияние».

В октябре Пяэро пояснял, что компания продолжает производство, однако будущее остается неопределенным.

Теперь же выяснилось, что последним месяцем работы VR-Koda станет февраль.

«При таком темпе роста затрат трудно придерживаться цены. Мы уперлись в стену, и дальше идти некуда. Прекращение деятельности не является нашей инициативой, но, если положить руку на сердце, то и возражать против этого нельзя», – признался владелец в интервью «Северному побережью».

«Ты стараешься сэкономить тут, сэкономить там, но в этом плане тоже есть потолок, хотя мы уже довольно много шьем на компьютерах. Бежать больше некуда», – сказал он.

Четверть из почти 40 последних остававшихся на работе сотрудников – жители деревни Куртна, большинство из которых приезжают на работу из Кохтла-Ярве и Йыхви.

Пяэро признал, что им будет непросто найти новую работу в Ида-Вирумаа, добавив, что ему и его жене тоже придется искать новое рабочее место: «Это был очень долгий путь – треть века».