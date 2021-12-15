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    С нового года упразднят бесплатный проезд на междугородних маршрутах

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    В результате заключенных много лет назад долгосрочных договоров проезд на некоторых междугородних линиях в Эстонии бесплатный или по очень льготным ценам. Поскольку это вызвало недовольство живущих за счет дохода от билетов автобусных фирм, с нового года бесплатный проезд упразднят.

    Бесплатные маршруты появились в 2018 году, плату за билет на уездных линиях отменили, и это право автоматически распространилось на общественные междугородние маршруты: например, молодежь и пожилые жители Хаапсалу могут бесплатно ездить в Таллинн, Тарту, Пярну и Мярьямаа, пишет rus.err.ee.
    До появления бесплатного общественного транспорта расходы покрывались за счет продажи билетов, однако теперь, например, компании Lux Expres приходится доплачивать 70 000 евро на обслуживание маршрута Таллинн – Хаапсалу.
    В Транспортном департаменте посчитали, что в случае бесплатных междугородних маршрутов речь идет о нечестной конкуренции, поэтому с нового года ситуация изменится.

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