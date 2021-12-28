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dv.ee

28 декабря 2021 в 6:32 Поделиться:









Фитнес-клубы: нам немедленно нужна помощь государства

Руководители спортивных и фитнес-клубов Эстонии направили премьер-министру Кае Каллас уже второе открытое письмо с просьбой о выделении помощи. На первое письмо, обнародованное в ноябре нынешнего года, Каллас так и не ответила. Клубы оценивают объем необходимой поддержки в 30 миллионов евро.

Пустующий фитнес-клуб MyFitness (иллюстративное фото). Фото: Андрас Кралла

"Терпение эстонских фитнес- и спортивных клубов лопнуло: весь сектор загнан в угол и погряз в долгах, мы вынуждены увольнять сотрудников и закрывать спортивные клубы. Нам немедленно нужна помощь государства. Размер минимальной необходимой поддержки для всех эстонских клубов составляет 30 миллионов евро", - говорится в открытом письме.