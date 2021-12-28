  • Поделиться:

    У Mustamäe Keskus появился таинственный покупатель

    Управляющая компания East Capital Real Estate продает торгово-развлекательный центр Mustamäe Keskus в Таллинне. Имя покупателя и стоимость сделки пока не разглашаются, сообщает Äripäev.

    Торгово-развлекательный центр Mustamäe Keskus расположен на перекрестке Таммсааре теэ и Мустамяэ теэ.Фото: Магнус Хейнметс
    По словам исполнительного директора East Capital Real Estate Мадиса Райдма, цена торгового центра является вопросом конфиденциальным, поскольку покупатель не заинтересован в огласке деталей купли-продажи, пишет Äripäev.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Прокурора Аро Сийнмаа подозревают в даче ложных показаний
    Аудитор: компенсация цен на электроэнергию неправильна и нерыночна
    Estonian Cell возобновила производство, несмотря на высокие цены на электроэнергию
    Инвестор
    Компания Boliden приостановила производство в Финляндии из-за взрыва
    Шведская горнодобывающая компания Boliden объявила о временном прекращении производства никеля на своем заводе в Финляндии из-за произошедшего в канун Рождества взрыва, сообщает Äripäev.
    Шведская горнодобывающая компания Boliden объявила о временном прекращении производства никеля на своем заводе в Финляндии из-за произошедшего в канун Рождества взрыва, сообщает Äripäev.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Под знаком ковида и выборов. Политические итоги 2021 года
    2021 год прошел в Эстонии в основном под знаком пандемии и муниципальных выборов. Ковид, видимо, никуда не исчезнет и в наступающем году, зато никаких выборов не планируется.
    2021 год прошел в Эстонии в основном под знаком пандемии и муниципальных выборов. Ковид, видимо, никуда не исчезнет и в наступающем году, зато никаких выборов не планируется.
    Все мнения
    Эпицентр
    Банкротный управляющий критикует судебную систему: преступность окупается, потому что последствий нет
    Кредиторы транспортной фирмы Avateks Auto вместе с банкротным управляющим Мартином Круппом критикуют работу судебной системы Эстонии. По их мнению, расследование мошенничества, совершенного бывшим руководителем компании Avateks Auto, длилось неоправданно долго и было поверхностным. Дело три раза заканчивалось соглашением с прокуратурой (оппортунитетом) - по их мнению, это создает впечатление, что экономические преступления в Эстонии легко сходят с рук.
    Кредиторы транспортной фирмы Avateks Auto вместе с банкротным управляющим Мартином Круппом критикуют работу судебной системы Эстонии. По их мнению, расследование мошенничества, совершенного бывшим руководителем компании Avateks Auto, длилось неоправданно долго и было поверхностным. Дело три раза заканчивалось соглашением с прокуратурой (оппортунитетом) - по их мнению, это создает впечатление, что экономические преступления в Эстонии легко сходят с рук.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: Илон сказал - Маск сделал
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение