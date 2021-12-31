Elering с апреля повысит сетевую плату

Дмитрий Шеволдаев: как климатическая политика влияет на бизнес

Как меняется климатическая политика? Как это в перспективе повлияет на бизнес? Мнение менеджера по консультационным услугам и сделкам аудиторской компании KPMG Baltics Дмитрия Шеволдаева.

Как меняется климатическая политика? Как это в перспективе повлияет на бизнес? Мнение менеджера по консультационным услугам и сделкам аудиторской компании KPMG Baltics Дмитрия Шеволдаева.