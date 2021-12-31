Elering с апреля повысит сетевую плату

Оператор высоковольтных электросетей Elering повысит сетевую плату с апреля будущего года, сообщает Äripäev.
Глава Elering Таави Вескимяги (справа) и министр экономики и коммуникаций Таави Аас.Фото: Лийз Трейманн
Рост биржевой цены на электроэнергию резко увеличил затраты Elering на компенсацию потерь при передаче электроэнергии с 12 миллионов евро до 35 миллионов евро, пишет Äripäev.
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