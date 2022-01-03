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3 января 2022 в 13:25 Поделиться:









Канцлер МВД возглавит структуру, созданную путем объединения KredEx и EAS

Лаури Лугна. Фото: Eiko Kink

Новое учреждение, созданное путем объединения фонда KredEx и Фонда развития предпринимательства (EAS), возглавит нынешний канцлер МВД Лаури Лугна.

Объединенное учреждение будет называться Фонд предпринимательства и инноваций, а его фирменная символика будет разработана в течение 2022 года, когда будет доведено до конца фактическое объединение двух структур, пишет rus.err.ee.

В задачи объединенного фонда входит поддержка улучшения условий для предпринимательской деятельности и жилищных условий, а также повышение международной конкурентоспособности и заметности Эстонии.

Лугна приступит к своим новым обязанностям 17 января, а в качестве членов правления нового фонда продолжат работать Сигрид Харьо и Пауль Калле. Лаури Лугна ранее работал на должности заместителя гендиректора Департамента шоссейных дорог, а последние шесть лет занимал пост канцлера МВД.